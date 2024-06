【KTSF】

週日清晨時分幾個小時之內,南北加州不同地區發生了五次地震。

根據美國地質研究所,有四場地震達黎克特制三級或以上,週日凌晨3點半左右,南灣聖荷西的Alum Rock發生3.4級地震。

兩個小時後,南加州South Pasadena亦發生了3.4級地震。

Sacramento以外的Almanor錄得3.3級地震,而東灣Antioch市也錄得2.5級地震,Mono縣的Tom’s Place地區就錄得3級地震。

目前沒有受傷或財物損毀報告。

