嫦娥六號探測器週日早上降落月面。

周日早上6時許,推力7500牛頓的發動機點火後,嫦娥六號的著陸器及上升器組合體,開始由約15公里高的位置降落月面,並快速調整姿態,把腳架一面移向月面。

降落至離月面約100米時轉為慢速降落,組合體的攝影機亦拍下了著陸前至著陸一刻的過程。

因為月球並沒有大氣,無法使用地球的氣動減速方式,例如張開降落傘,所以要利用發動機在動量守恆原理下,噴出燃料及燃燒物產生的反推力減速,由於降落的移動方向與速度與發動機產生的推力相反,所以稱為反推力。

嫦娥六號著上組合體於6時23分著陸月面,是繼嫦娥五號後再次登月採樣,亦會把航天史上首個月背樣本帶回中國,著陸點偏離原本計劃約16公里,但對直徑500多公里的阿波羅撞擊坑來說,僅屬較小的偏差。

