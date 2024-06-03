【國際新聞】南韓稱北韓再放裝有垃圾的氣球

【有線新聞】
南韓偵測到北韓懷疑再放裝有垃圾的氣球。
首爾市政府向市民發短訊，指首爾附近上空偵測到不明物體，軍方正應對，提醒民眾小心高空掉下來的物體，切勿觸碰懷疑來自北韓的可疑物品，並通知警察或軍方處理。
南韓近日在境內各地發現200多個來自北韓的氣球，數量是歷來最多，氣球綁著垃圾袋。裝有膠樽、電池、廢紙甚至疑似排泄物，並裝有計時器及引爆裝置，在指定時間引爆。
北韓早前稱這樣做是回應南韓縱容民間團體以氣球空投反北韓傳單。
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