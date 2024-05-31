【全國新聞】特朗普在「掩口費刑事案」定罪後表明會上訴 批評拜登和法官

【KTSF 朱慧琪報導】
前總統特朗普在「掩口費刑事案」定罪後週五召開記者會，表明會上訴，他也批評拜登和法官，並透露定罪反而幫助他在半日內籌募到3900萬元的選舉經費。
在週五的造勢活動中，特朗普猛烈抨擊「掩口費刑事案」的裁決和主審法官。
特朗普說：「審訊十分不公平，完全不准我們傳召選舉專家，你看到我方一些證人的遭遇，他們簡直就是被這人釘在十字架上，此人看似是天使，但實際上他卻是魔鬼，公眾明白發生何事，這是一個騙局、一場作弊的審判，不應由這回事，也不應有此法官。」
特朗普也批評拜登，指拜登這次在法律上得勝，但在選舉中一定會落敗。
特朗普說：「歪人拜登是我國史上最差的總統，他是我國歷來最差、最無能的總統，最愚蠢的總統，他是最愚蠢、最無能的總統，也是我們有史以來最不誠實的總統，他們以為贏得選舉，就靠在法庭上勝出，因為他們無法在投票箱中勝出。」
特朗普又聲稱，曾希望在審訊中作證，但其中一位律師就勸他不要這樣做，因為作證時只要稍微說錯，都會被控作偽證。
特朗普的律師團隊表明會提出上訴，特朗普目前原定將於7月11日接受判刑，若要上訴，就要在判刑的30日內提出上訴申請，然後特朗普的團隊有六個月的時間提交上訴相關文件，這個程序名為「完善上訴」程序，案件隨後由上訴法院5名法官組成的合議庭審理，法官將裁定是推翻抑或維持原判。
如果合議庭維持原判，特朗普之後就要再上訴到紐約州最高法院。
特朗普週五也說，被定罪後的半日內，競選經費捐款達到3,480萬湧入戶口，募款平台一度癱瘓，全部捐款都是來自小額捐款，表明很多一般市民都是支持他。
國會共和黨人紛紛都表態支持特朗普。
國會共和黨人Byron Donalds說：「這是對紐約司法系統的嘲弄。」
國會共和黨人JD Vance說：「你只能說今次審判是政治偽裝成的正義。」
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