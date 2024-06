【全國新聞】特朗普在「掩口費刑事案」定罪後表明會上訴 批評拜登和法官

【KTSF 朱慧琪報導】

前總統特朗普在「掩口費刑事案」定罪後週五召開記者會,表明會上訴,他也批評拜登和法官,並透露定罪反而幫助他在半日內籌募到3900萬元的選舉經費。

在週五的造勢活動中,特朗普猛烈抨擊「掩口費刑事案」的裁決和主審法官。

特朗普說:「審訊十分不公平,完全不准我們傳召選舉專家,你看到我方一些證人的遭遇,他們簡直就是被這人釘在十字架上,此人看似是天使,但實際上他卻是魔鬼,公眾明白發生何事,這是一個騙局、一場作弊的審判,不應由這回事,也不應有此法官。」

特朗普也批評拜登,指拜登這次在法律上得勝,但在選舉中一定會落敗。

特朗普說:「歪人拜登是我國史上最差的總統,他是我國歷來最差、最無能的總統,最愚蠢的總統,他是最愚蠢、最無能的總統,也是我們有史以來最不誠實的總統,他們以為贏得選舉,就靠在法庭上勝出,因為他們無法在投票箱中勝出。」

特朗普又聲稱,曾希望在審訊中作證,但其中一位律師就勸他不要這樣做,因為作證時只要稍微說錯,都會被控作偽證。

特朗普的律師團隊表明會提出上訴,特朗普目前原定將於7月11日接受判刑,若要上訴,就要在判刑的30日內提出上訴申請,然後特朗普的團隊有六個月的時間提交上訴相關文件,這個程序名為「完善上訴」程序,案件隨後由上訴法院5名法官組成的合議庭審理,法官將裁定是推翻抑或維持原判。

如果合議庭維持原判,特朗普之後就要再上訴到紐約州最高法院。

特朗普週五也說,被定罪後的半日內,競選經費捐款達到3,480萬湧入戶口,募款平台一度癱瘓,全部捐款都是來自小額捐款,表明很多一般市民都是支持他。

國會共和黨人紛紛都表態支持特朗普。

國會共和黨人Byron Donalds說:「這是對紐約司法系統的嘲弄。」

國會共和黨人JD Vance說:「你只能說今次審判是政治偽裝成的正義。」

