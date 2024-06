【KTSF】

總統拜登回應指,法庭對特朗普的判決表明沒有人可以凌駕於法律之上。

拜登說:「陪審團裁定特朗普34項重罪全部成立,他有機會也應該上訴,人人都應有此機會,美國司法體系就是如此運作,任何人因為不滿意判決,就說是審訊作弊,這是魯莽、危險、不負責任。」

拜登重申,本案是州的案件,而不是聯邦案件,所以不存在特朗普指,案件是由拜登、白宮和司法部門操縱。

拜登說,會繼續捍衛司法系統免受特朗普的攻擊,拜登重申特朗普被定罪表明,沒有人可以凌駕於法律之上。

