【灣區新聞】Costco進駐東灣Brentwood 預計夏季動工（視頻）

東灣城市Brentwood批准的Costco開店計劃,因為遭到一個房地產發展商的反對,而面臨訴訟,但涉案發展商上星期自動要求法庭撤銷訴訟,Costco計劃在今年夏天動工,要在明年之前營運。

根據The Mercury News的報導,因為面對訴訟,Costco在Brentwood開店的計劃延遲了近一年。

Costco計劃在Brentwood市西北部在Lone Tree Plaza的兩塊地皮開一間Costco商場和油站。

Brentwood的規劃委員會在去年6月批准這項發展項目,但是遭到發展商West Coast Builders的反對,該發展商原本計劃在該塊地皮以南的地方建266個住屋單位。

該發展商提告,指市府用了過時的環境評估報告,所以應該拒絕Costco的開店計劃,並指油站會破壞環境。

市府規劃專員表示,Costco的計劃和城市發展藍圖並沒有抵觸,因此駁回發展商的上訴,並一致通過Costco的計劃。

而該發展商提出的訴訟,在Contra Costa縣法庭敗訴,法庭在5月9日裁定,發展商並沒有向城市規劃委員會及市議會挑戰市府的行動,因此沒有資格提出訴訟。

發展商在上個星期,主動要求法庭撤銷他們的控訴。

市府透露,Costco計劃用100天的時間完成建廠的項目,計劃在今年內開始營運。

另外,韓國超市H Mart也計劃在Dubiln市,開東灣的第一間H Mart,這將是灣區的第四間H Mart,地點將是在Dublin Boulevard的Dublin Retail Center裡面,但是該公司沒有透露什麼時候會開始營業。

