【灣區新聞】Costco進駐東灣Brentwood 預計夏季動工（視頻）

June 3, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

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【KTSF 歐志洲報導】

東灣城市Brentwood批准的Costco開店計劃，因為遭到一個房地產發展商的反對，而面臨訴訟，但涉案發展商上星期自動要求法庭撤銷訴訟，Costco計劃在今年夏天動工，要在明年之前營運。

根據The Mercury News的報導，因為面對訴訟，Costco在Brentwood開店的計劃延遲了近一年。

Costco計劃在Brentwood市西北部在Lone Tree Plaza的兩塊地皮開一間Costco商場和油站。

Brentwood的規劃委員會在去年6月批准這項發展項目，但是遭到發展商West Coast Builders的反對，該發展商原本計劃在該塊地皮以南的地方建266個住屋單位。

該發展商提告，指市府用了過時的環境評估報告，所以應該拒絕Costco的開店計劃，並指油站會破壞環境。

市府規劃專員表示，Costco的計劃和城市發展藍圖並沒有抵觸，因此駁回發展商的上訴，並一致通過Costco的計劃。

而該發展商提出的訴訟，在Contra Costa縣法庭敗訴，法庭在5月9日裁定，發展商並沒有向城市規劃委員會及市議會挑戰市府的行動，因此沒有資格提出訴訟。

發展商在上個星期，主動要求法庭撤銷他們的控訴。

市府透露，Costco計劃用100天的時間完成建廠的項目，計劃在今年內開始營運。

另外，韓國超市H Mart也計劃在Dubiln市，開東灣的第一間H Mart，這將是灣區的第四間H Mart，地點將是在Dublin Boulevard的Dublin Retail Center裡面，但是該公司沒有透露什麼時候會開始營業。

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