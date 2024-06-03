【灣區新聞】Lawrence Livermore國家實驗室附近爆發山火 大風加速山火蔓延

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【KTSF】

東灣Tracy市週六晚發生山火，起火點靠近Lawrence Livermore國家實驗室以東，因為大風加速山火蔓延，直到週日山火仍然持續。

當局由週六晚起下令疏散部份居民，580號州際公路的一段路，亦因為山火而要封路。

當局指截止週日下午，山火燒毀的面積超過1萬2千畝，火勢暫有15%受控。

這場名為Corral的山火，由週六下午近2點半開始燃燒，山火最初由東灣Livermore東南邊580州際公路，靠近Lawrence Livermore國家實驗室的Corral Hollow路開始起火，直至週日早上已燒毀了12,500畝土地。

畫面見到，火勢距離民居很近，因此San Joaquin縣府週六晚起下令580公路東的居民需要暫時撤離，當局亦為居民開設臨時避難所。

當局發佈截止早上，火勢只有15%受控，消防指猛烈的風和乾草令火勢難以控制，由於週六晚大風，Tracy西面山丘風速週六晚為每小時20至25英里，陣風達每小時43英里，加劇了山火蔓延，消防出動了超過400名人員撲火，有兩名Alameda縣消防員受輕微至中度燒傷，送往醫院接受治療。

今次起火的位置，距離Lawrence Livermore國家實驗室約27英里，而靠近起火點的場地Site 300，據該實驗室的網站指，是開發爆炸材料，以及測試非核武零件等的地方。

但Alameda縣消防表示，Corral山火與實驗室無關，也正調查山火起火的原因。

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