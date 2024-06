【灣區新聞】Lawrence Livermore國家實驗室附近爆發山火 大風加速山火蔓延

【KTSF】

東灣Tracy市週六晚發生山火,起火點靠近Lawrence Livermore國家實驗室以東,因為大風加速山火蔓延,直到週日山火仍然持續。

當局由週六晚起下令疏散部份居民,580號州際公路的一段路,亦因為山火而要封路。

當局指截止週日下午,山火燒毀的面積超過1萬2千畝,火勢暫有15%受控。

這場名為Corral的山火,由週六下午近2點半開始燃燒,山火最初由東灣Livermore東南邊580州際公路,靠近Lawrence Livermore國家實驗室的Corral Hollow路開始起火,直至週日早上已燒毀了12,500畝土地。

畫面見到,火勢距離民居很近,因此San Joaquin縣府週六晚起下令580公路東的居民需要暫時撤離,當局亦為居民開設臨時避難所。

當局發佈截止早上,火勢只有15%受控,消防指猛烈的風和乾草令火勢難以控制,由於週六晚大風,Tracy西面山丘風速週六晚為每小時20至25英里,陣風達每小時43英里,加劇了山火蔓延,消防出動了超過400名人員撲火,有兩名Alameda縣消防員受輕微至中度燒傷,送往醫院接受治療。

今次起火的位置,距離Lawrence Livermore國家實驗室約27英里,而靠近起火點的場地Site 300,據該實驗室的網站指,是開發爆炸材料,以及測試非核武零件等的地方。

但Alameda縣消防表示,Corral山火與實驗室無關,也正調查山火起火的原因。

