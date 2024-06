【科技新聞】如何踏進人工智能AI行業 有意入行的人該怎麼做準備（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

人工智能AI是當前最熱門的產業,要如何踏入這個行業?有意入行的人,又該怎麼做準備?本台訪問了業內人士的建議。

待過兩家AI初創公司的馬鎮筠(Will Ma),目前做的是醫療領域,透過AI技術加速新藥的臨床試驗,他分享他自己入行的經驗。

HopeAI創辦人兼執行長馬鎮筠說:「我本身是統計學背景,但是後面在工作過程中,AI這塊逐漸就是學習起來,然後後面團隊有非常優秀的AI工程師。」

他提到AI所需的專業有兩個部分非常重要。

馬鎮筠說:「一塊是基礎知識,基礎知識的話就是數學、物理等等,計算機一定要學好,我本人是數學系、本科統計學系,所以算法層面是我的強項,這個一點,第二點就是編程,一定要大量的練習編程,找項目把它實現出來、落地反饋,沒有捷徑的。」

理論基礎只是最基本的重要的是解決問題的能力。

馬鎮筠說:「要把手弄髒,不要整天做研究,一定要從具體案例去把它實現了,(所以死讀書是沒有用的?)死讀書是不夠,這是基礎,而且現在最新最前沿的AI,不管算法還是落地,都是在產業界,光讀書書本上已經找不到,最新的成果了。」

灣區華人主導的AI社群聯合創始人,也給有意入門的人士建議。

GPT Dao聯合創始人邢海良說:「加入這一行,首先就是要擁抱這個新的工具,要有開放的心態,要去嘗試每一天出現的各種各樣AI的創新,這是第一點,第二點的話,AI它是一個工具,要記住這一點,AI只是一個工具,再聰明它也是一個工具。」

邢海良說,在AI產業要立於不敗之地,就必須有自己的特點和數據。

邢海良說:「AI實際上最有價值的地方是個性,是私有的數據,如果你擁有自己的個性、自己的數據,不管是個人的數據,還是企業級的某個某一個的領域的數據,那麼你就可以基本上立於不敗之地。」

多位業內人士都不約而同地說,AI行業沒有捷徑,要有很好的理論和操作,一位不願接受採訪的業內人士透露,他早在數年前就看好AI發展,不過並非一下子入行,而是回到校園去讀博士,去鑽研特定的領域,果然在取得博士學位之後,隨即被Nvidia延攬,獲取他的夢想工作。

