【科技新聞】如何踏進人工智能AI行業 有意入行的人該怎麼做準備（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

人工智能AI是當前最熱門的產業，要如何踏入這個行業？有意入行的人，又該怎麼做準備？本台訪問了業內人士的建議。

待過兩家AI初創公司的馬鎮筠（Will Ma），目前做的是醫療領域，透過AI技術加速新藥的臨床試驗，他分享他自己入行的經驗。

HopeAI創辦人兼執行長馬鎮筠說：「我本身是統計學背景，但是後面在工作過程中，AI這塊逐漸就是學習起來，然後後面團隊有非常優秀的AI工程師。」

他提到AI所需的專業有兩個部分非常重要。

馬鎮筠說：「一塊是基礎知識，基礎知識的話就是數學、物理等等，計算機一定要學好，我本人是數學系、本科統計學系，所以算法層面是我的強項，這個一點，第二點就是編程，一定要大量的練習編程，找項目把它實現出來、落地反饋，沒有捷徑的。」

理論基礎只是最基本的重要的是解決問題的能力。

馬鎮筠說：「要把手弄髒，不要整天做研究，一定要從具體案例去把它實現了，（所以死讀書是沒有用的？）死讀書是不夠，這是基礎，而且現在最新最前沿的AI，不管算法還是落地，都是在產業界，光讀書書本上已經找不到，最新的成果了。」

灣區華人主導的AI社群聯合創始人，也給有意入門的人士建議。

GPT Dao聯合創始人邢海良說：「加入這一行，首先就是要擁抱這個新的工具，要有開放的心態，要去嘗試每一天出現的各種各樣AI的創新，這是第一點，第二點的話，AI它是一個工具，要記住這一點，AI只是一個工具，再聰明它也是一個工具。」

邢海良說，在AI產業要立於不敗之地，就必須有自己的特點和數據。

邢海良說：「AI實際上最有價值的地方是個性，是私有的數據，如果你擁有自己的個性、自己的數據，不管是個人的數據，還是企業級的某個某一個的領域的數據，那麼你就可以基本上立於不敗之地。」

多位業內人士都不約而同地說，AI行業沒有捷徑，要有很好的理論和操作，一位不願接受採訪的業內人士透露，他早在數年前就看好AI發展，不過並非一下子入行，而是回到校園去讀博士，去鑽研特定的領域，果然在取得博士學位之後，隨即被Nvidia延攬，獲取他的夢想工作。

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