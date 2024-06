【灣區新聞】去年美國因炎熱天氣而死亡的人數創下歷史新高

【KTSF 張擎鳳報導】

在去年美國因炎熱天氣而死亡的人數創下歷史新高,死者當中有一名郵差,現在他的遺孀和大家分享一下她的感想。

在去年6月德州Dallas縣,66歲的郵差Eugene Gates在派信時暈倒,送院後不治身亡.

隨後法醫辦公室證實,Gates發燒到104.9度,而炎熱天氣是導致他死亡的因素之一,當日是2023年當地天氣最為炎熱的其中一日。

遺孀Carla Gates說:「我丈夫過世時,炎熱指數是119度,事後看病歷他當時體溫是104度,那還是給他降溫後的結果。」

對2023年的炎熱天氣,國家氣象局專家Victor Murphy表示:「就美國整體而言,這只是第15個最熱的夏天,而德州是南方最熱的地方。」

去年夏天,有近4分之3高溫死亡病例發生在南部五個州份,這些州的居民本應已經適應高溫天氣,也有計劃並能夠應對高溫,但這次他們無法應對去年熱死的人數,以亞利桑那州為最高,有874人,其次是德州,有450人,內華達州也有226人,佛羅里達州與路易斯安那州,就各有80多人死於高溫。

南部州份的氣象學家觀察到5月的氣溫記錄下降,但亦看到今年夏天類似的高溫致命情況可能會再次出現。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。