【灣區新聞】去年美國因炎熱天氣而死亡的人數創下歷史新高

May 31, 2024 新聞, 全國消息

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【KTSF 張擎鳳報導】

在去年美國因炎熱天氣而死亡的人數創下歷史新高，死者當中有一名郵差，現在他的遺孀和大家分享一下她的感想。

在去年6月德州Dallas縣，66歲的郵差Eugene Gates在派信時暈倒，送院後不治身亡．

隨後法醫辦公室證實，Gates發燒到104.9度，而炎熱天氣是導致他死亡的因素之一，當日是2023年當地天氣最為炎熱的其中一日。

遺孀Carla Gates說：「我丈夫過世時，炎熱指數是119度，事後看病歷他當時體溫是104度，那還是給他降溫後的結果。」

對2023年的炎熱天氣，國家氣象局專家Victor Murphy表示：「就美國整體而言，這只是第15個最熱的夏天，而德州是南方最熱的地方。」

去年夏天，有近4分之3高溫死亡病例發生在南部五個州份，這些州的居民本應已經適應高溫天氣，也有計劃並能夠應對高溫，但這次他們無法應對去年熱死的人數，以亞利桑那州為最高，有874人，其次是德州，有450人，內華達州也有226人，佛羅里達州與路易斯安那州，就各有80多人死於高溫。

南部州份的氣象學家觀察到5月的氣溫記錄下降，但亦看到今年夏天類似的高溫致命情況可能會再次出現。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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