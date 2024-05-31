【全國新聞】明尼阿波利斯市警員遭伏擊中槍身亡

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【KTSF 張擎鳳報導】

明尼蘇達州明尼阿波利斯市發生槍擊案，一名警員到場時遭到伏擊中槍身亡，另外有一名警員和消防員受傷，事件一共造成2死4傷。

在警員Jamal Mitchell遭到致命伏擊，令明尼阿波利斯市許多執法官員感到震驚和憤怒。

明市助理警察局長Katie Blackwell說：「今天是很糟的一天，對於局方和執法部門來說，這也發生得太頻繁，影響了許多人。」

週四晚有人報警說，一棟公寓大樓內有兩人被槍殺，警方到場後，警員Mitchell向一人提供援助，但卻遭到這個人的襲擊。

Blackwell說：「Mitchell正試圖協助一人，但此人向他開槍，伏擊發生得很快。」

其他警員於是開槍擊斃疑犯，警員發現現場有其他三人中槍，其中一人隨後死亡，事件中也有一名警員和一名消防員受傷。

州長Tim Walz說：「過去幾個月有四次，警員介入這類情況，而本案就有警員遭到伏擊。」

去年警員Mitchell因從著火的房屋中救出一對年長的夫婦，而上了頭條新聞，當時他剛正式成為警察只有三日。

CNN隨後詢問Mitchell關於他英勇的舉動。

Mitchell當時說：「我們受訓要讓他人生命重於自己。」

明尼蘇達州州長告訴社區，是時候要將情緒化為行動。

Walz說：「此創傷應很快化為憤怒，誓不讓這事故重演。」

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