【全國新聞】明尼阿波利斯市警員遭伏擊中槍身亡

【KTSF 張擎鳳報導】

明尼蘇達州明尼阿波利斯市發生槍擊案,一名警員到場時遭到伏擊中槍身亡,另外有一名警員和消防員受傷,事件一共造成2死4傷。

在警員Jamal Mitchell遭到致命伏擊,令明尼阿波利斯市許多執法官員感到震驚和憤怒。

明市助理警察局長Katie Blackwell說:「今天是很糟的一天,對於局方和執法部門來說,這也發生得太頻繁,影響了許多人。」

週四晚有人報警說,一棟公寓大樓內有兩人被槍殺,警方到場後,警員Mitchell向一人提供援助,但卻遭到這個人的襲擊。

Blackwell說:「Mitchell正試圖協助一人,但此人向他開槍,伏擊發生得很快。」

其他警員於是開槍擊斃疑犯,警員發現現場有其他三人中槍,其中一人隨後死亡,事件中也有一名警員和一名消防員受傷。

州長Tim Walz說:「過去幾個月有四次,警員介入這類情況,而本案就有警員遭到伏擊。」

去年警員Mitchell因從著火的房屋中救出一對年長的夫婦,而上了頭條新聞,當時他剛正式成為警察只有三日。

CNN隨後詢問Mitchell關於他英勇的舉動。

Mitchell當時說:「我們受訓要讓他人生命重於自己。」

明尼蘇達州州長告訴社區,是時候要將情緒化為行動。

Walz說:「此創傷應很快化為憤怒,誓不讓這事故重演。」

