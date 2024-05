【全國新聞】特朗普被定罪 是否還有資格參選總統（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

特朗普被定罪,他是否還有資格參選總統,答案是可以的。

根據美國憲法,對於參選總統的資格,憲法只列舉少數規定,年滿35歲以上,身為美國出生的美國公民,必須在美國居住至少14年,憲法對於候選人的犯罪紀錄問題,並無明文規定。

在坐牢期間,特朗普可以以1920年Eugene V. Debs的參選為例子,當年Debs因為觸犯間諜法而正在坐牢,但可以代表社會民主黨參選總統,獲得3%得票率,但候選人的競選活動勢必會受到影響。

此外,特朗普被定罪,是否能投票,那要看他所在的州份如何決定,並要看法庭對他的判刑。

比如佛蒙特州與緬因州,是容許囚犯在獄中投票,但佛羅里達州則另有規定,特朗普是佛羅里達州民,跟據佛州當前的法律,他被定罪等於被褫奪公權,將無法投自己一票,但如果他在今年11月之前服刑完畢、緩刑屆滿,及繳清罰款之後,便可恢復投票權。

這個案件不太可能趕在11月大選投票日之前有審訊結果,這意味著他仍可以參選並投票。

