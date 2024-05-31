【全國新聞】特朗普被定罪 是否還有資格參選總統（視頻）

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【KTSF 朱慧琪報導】

特朗普被定罪，他是否還有資格參選總統，答案是可以的。

根據美國憲法，對於參選總統的資格，憲法只列舉少數規定，年滿35歲以上，身為美國出生的美國公民，必須在美國居住至少14年，憲法對於候選人的犯罪紀錄問題，並無明文規定。

在坐牢期間，特朗普可以以1920年Eugene V. Debs的參選為例子，當年Debs因為觸犯間諜法而正在坐牢，但可以代表社會民主黨參選總統，獲得3%得票率，但候選人的競選活動勢必會受到影響。

此外，特朗普被定罪，是否能投票，那要看他所在的州份如何決定，並要看法庭對他的判刑。

比如佛蒙特州與緬因州，是容許囚犯在獄中投票，但佛羅里達州則另有規定，特朗普是佛羅里達州民，跟據佛州當前的法律，他被定罪等於被褫奪公權，將無法投自己一票，但如果他在今年11月之前服刑完畢、緩刑屆滿，及繳清罰款之後，便可恢復投票權。

這個案件不太可能趕在11月大選投票日之前有審訊結果，這意味著他仍可以參選並投票。

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