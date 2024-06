【灣區新聞】Castro Valley美食廣場發生三級火 起火原因待查（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

位於東灣Castro Valley的Lake Chabot Public Market商場大樓在週四凌晨發生三級大火,大樓建築物的份屋頂坍塌,起火原因有待調查,在這次火警中沒有人員傷亡。

週四清晨2時30半左右,Castro Valley的Lake Chabot Public Market大樓發生大火,火焰從大樓屋頂冒出,在消防隊員將火勢撲滅之前,火勢已達到三級警報。

Alameda縣消防局表示,火災導致屋頂倒塌,大樓內設有肉類市場、咖啡店和幾家美食廣場,大樓的業主Hans Cho表示,明年將是該公共市場成立十週年,一直秉持紮根社區回饋社區的宗旨,這次火災讓他感到難以處理,目前正在考慮下一步如何做。

Cho說:「我腦子裡顯然有很多想法,是關於下一步的。」

Suki Lin是事故商場內Poke Go老闆,她表示,今初生意進展緩慢,原本希望能夠在未來一陣子生意能夠改善,但大火改變了所有的計劃。

Suki Lin在九個月前在這個商場開店,因為這個地方可以讓她與家人更親近,她家距離這個商場只有三分鐘車程。

這次大火讓Castro Valley社區,包括附近居民與消防人員在內的,許多人感到心痛。

目前還沒有關於事故的起火原因,也沒有收到人員受傷的報告。

Alameda縣消防局表示,超過50名消防員參與了火災救援,參與救援的消防人員認為,起火原因初步判斷是從大樓內一個食品攤販的廚房區域開始的。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。