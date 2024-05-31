【灣區新聞】聖荷西VTA輕軌車站發生襲擊案 男子無故遇襲重傷

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【KTSF 陳程威報導】

南灣VTA輕軌聖荷西兒童探索博物館站，日前發生襲擊案，一名男子在月台上，無端攻擊一名45歲男子，受害人受重傷，疑犯隨後於附近家中被捕，視部分畫面可能會令觀眾不安，敬請留意。

聖他克拉拉縣警局表示，在週三下午1點12分左右，接報到VTA輕軌的兒童探索博物館站，發現血流披面的傷者。

縣警公開超過一分鐘的監控片段，顯示月台上穿著防彈背心的男子襲擊另一名男子，將受害者扔到地上，對受害者拳打腳踢，當受害者試圖逃跑時，嫌犯掐住了受害者的脖子。

經過調查，警方判斷兩人互相不認識，而襲擊者還手持利器攻擊，導致受害人額頭有長達8-10吋的傷口，肘部跟手腕部分也有傷口，受害人送院治療，傷勢嚴重，目前情況穩定。

警員其後根據目擊者提供的資料，在嫌犯位於附近的住處將他逮捕。

嫌犯是26歲的Andrew Perez，因涉嫌謀殺未遂，和使用致命武器襲擊等罪行，被關進聖他克拉拉縣主監獄。

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