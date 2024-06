【灣區新聞】聖荷西VTA輕軌車站發生襲擊案 男子無故遇襲重傷

【KTSF 陳程威報導】

南灣VTA輕軌聖荷西兒童探索博物館站,日前發生襲擊案,一名男子在月台上,無端攻擊一名45歲男子,受害人受重傷,疑犯隨後於附近家中被捕,視部分畫面可能會令觀眾不安,敬請留意。

聖他克拉拉縣警局表示,在週三下午1點12分左右,接報到VTA輕軌的兒童探索博物館站,發現血流披面的傷者。

縣警公開超過一分鐘的監控片段,顯示月台上穿著防彈背心的男子襲擊另一名男子,將受害者扔到地上,對受害者拳打腳踢,當受害者試圖逃跑時,嫌犯掐住了受害者的脖子。

經過調查,警方判斷兩人互相不認識,而襲擊者還手持利器攻擊,導致受害人額頭有長達8-10吋的傷口,肘部跟手腕部分也有傷口,受害人送院治療,傷勢嚴重,目前情況穩定。

警員其後根據目擊者提供的資料,在嫌犯位於附近的住處將他逮捕。

嫌犯是26歲的Andrew Perez,因涉嫌謀殺未遂,和使用致命武器襲擊等罪行,被關進聖他克拉拉縣主監獄。

