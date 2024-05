【KTSF 張麗月報導】

灣區有兩個縣的房屋銷售中位價是超過200萬元。

根據全國地產經紀協會4月份的數據指出,在灣區九個縣中,房屋銷售的中位價是144萬元,比去年同期上升15.5%,其中有兩個縣,南灣Santa Clara和中半島的San Mateo縣,房屋銷售中位價已突破200萬元。

San Mateo縣的房屋銷售中位價更升至215萬元,這個價位比兩年前的高峰240萬元,已經算略為回落,但仍然比一年前上升9.1%。

至於灣區其他縣的房屋銷售中位價,東灣Alameda縣是140萬元,Contra Costa縣是94萬元,舊金山(三藩市)是180萬元。

數據也指出,雖然30年期的固定房貸按揭利率徘徊在七厘左右,但二手房屋銷售數量比一年前上升23%。

