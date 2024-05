【灣區新聞】Milpitas市有山獅誤闖民居後院 過程被閉路電視拍下（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Milpitas警方接連收到報案指,有山獅誤闖民居後院,過程亦被閉路電視拍下,警方敦促見到山獅,不要靠近和奔跑,並要立即打911報案。

Milpitas警方最近兩日接連收到報案指,有山獅在民居附近出現,或是闖入民居後院。

第一宗在星期三凌晨約2時,位於Dixon Landing路120號一處流動房屋區,閉路電視拍下一隻山獅,牠曾靠近BART路軌,當局曾在附近地區搜索,並使用具有熱能偵測功能的無人機,尋找涉事山獅,也沒有發現。

* Update*

The Milpitas Police Department received an additional report of a sighting of a mountain lion this morning near the area of Fairmeadow Wy at about 04:30 a.m. We are deploying resources in the area to locate the animal. We encourage the community to notify us of any… pic.twitter.com/CnX55G81Yr

— Milpitas Police (@MilpitasPD) May 29, 2024