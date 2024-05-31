【灣區新聞】Milpitas市有山獅誤闖民居後院 過程被閉路電視拍下（視頻）

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【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Milpitas警方接連收到報案指，有山獅誤闖民居後院，過程亦被閉路電視拍下，警方敦促見到山獅，不要靠近和奔跑，並要立即打911報案。

Milpitas警方最近兩日接連收到報案指，有山獅在民居附近出現，或是闖入民居後院。

第一宗在星期三凌晨約2時，位於Dixon Landing路120號一處流動房屋區，閉路電視拍下一隻山獅，牠曾靠近BART路軌，當局曾在附近地區搜索，並使用具有熱能偵測功能的無人機，尋找涉事山獅，也沒有發現。

* Update* The Milpitas Police Department received an additional report of a sighting of a mountain lion this morning near the area of Fairmeadow Wy at about 04:30 a.m. We are deploying resources in the area to locate the animal. We encourage the community to notify us of any… pic.twitter.com/CnX55G81Yr — Milpitas Police (@MilpitasPD) May 29, 2024

在同日的凌晨4時半，位於Fairmeadow Wy閉路電視拍下山獅跳過民居的圍欄，闖入後院。

當局敦促市民，特別是緩步跑和騎單車的人應保持警覺，如果有寵物，在無人看管時應將牠們帶到室內，並在散步時用狗繩牽著狗隻。

如果見到山獅、不要靠近牠，也不要奔跑，因為奔跑通常會吸引牠們追逐，相反要通過揮動手臂和大聲說話，讓自己看起來比山獅大，這些舉止可能會令山獅認為危險，而離開該區。

最重要的是見到山獅要打911報案。

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