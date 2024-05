【有線新聞】

中國一對大熊貓今年將前往美國,美國第一夫人吉爾拍片歡迎牠們來臨。

中國野生動物保護協會與華盛頓國家動物園達成協議,會將大熊貓寶力和青寶送往當地動物園,展開新一輪保護研究合作。中方專家已多次前往當地,指導改造場館和進行技術磋商,確保飼養管理符合規範。

中方稱希望能夠為增進兩國人民友誼做出新貢獻,吉爾與動物園拍片,稱歡迎大熊貓來臨首都,希望盡快慶祝這個歷史性時刻,呼籲其他人一起參與。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。