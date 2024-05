【全國新聞】南加有竊賊安裝隱蔽式攝錄鏡頭 趁屋主離家入屋爆竊

【KTSF】

繼上星期洛杉磯縣Gladale警方指,在一次交通攔截的行動中,拘捕四名參與「入室爆竊旅遊」團體的犯罪分子後,當地警方又接獲報案指,有社區發現類似案件中所用的隱蔽式鏡頭。

洛杉磯Gladale居民Branden Le說:「這是瘋狂侵犯私隱,對我來說這確實很可怕。」

洛杉磯Gladale居民Kevin Koohpareth說:「技術發展到這個地步,不幸的是幫助罪犯提升其手段,這很奇怪,真是太糟糕了。」

洛杉磯警方指,竊賊正在社區安裝隱蔽式攝錄鏡頭,計算屋主出入時間而闖入住宅爆竊。

當局指,有人在前院裡發現了一個隱蔽式鏡頭和電池組。

根據警方的相片,鏡頭用樹葉掩飾偽裝,可以隱藏在灌木叢中。

警方懷疑,這些罪犯是所謂的爆格盜竊遊客,有些來自南美,他們持旅遊簽證來到美國,然後闖入住宅爆竊。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。