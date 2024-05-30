【全國新聞】南加有竊賊安裝隱蔽式攝錄鏡頭 趁屋主離家入屋爆竊

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繼上星期洛杉磯縣Gladale警方指，在一次交通攔截的行動中，拘捕四名參與「入室爆竊旅遊」團體的犯罪分子後，當地警方又接獲報案指，有社區發現類似案件中所用的隱蔽式鏡頭。

洛杉磯Gladale居民Branden Le說：「這是瘋狂侵犯私隱，對我來說這確實很可怕。」

洛杉磯Gladale居民Kevin Koohpareth說：「技術發展到這個地步，不幸的是幫助罪犯提升其手段，這很奇怪，真是太糟糕了。」

洛杉磯警方指，竊賊正在社區安裝隱蔽式攝錄鏡頭，計算屋主出入時間而闖入住宅爆竊。

當局指，有人在前院裡發現了一個隱蔽式鏡頭和電池組。

根據警方的相片，鏡頭用樹葉掩飾偽裝，可以隱藏在灌木叢中。

警方懷疑，這些罪犯是所謂的爆格盜竊遊客，有些來自南美，他們持旅遊簽證來到美國，然後闖入住宅爆竊。

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