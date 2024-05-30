【全國新聞】美國八名非裔男子聲稱乘飛機遭歧視

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【有線新聞】

八名非裔男子聲稱乘搭美國航空時，遭到白人空中服務員歧視，部分人入稟索償。美國航空說嚴肅面對一切指控，正調查事件。

有非裔人士拍攝片段，聲稱登上美國航空一班內陸機後突然被要求離開，多人站在機艙門口與職員理論。

眾人回到登機閘口，航空公司職員表示，一名男性白人空中服務員投訴乘客有體味，但職員沒有解釋為何只要求非裔人士離座，有受影響旅客認為涉及種族歧視。

事發在今年一月初，八名非裔男子登上美國航空一班由鳳凰城前往紐約市的客機，臨起飛時被要求離開機艙。雖然美國航空聲稱會為他們安排另一班機，但公司同日沒有其他前往紐約的班次，事件擾攘個多小時，八人最終重新登機。

其中三人日前控告美國航空歧視，入稟狀提到受影響乘客當中無人有體味，大家互不相識、亦非同坐，認為他們被要求離開的唯一原因就是種族，又說眾人再次登機時，面對同機乘客的異樣眼光，感到被侮辱和受創，因此入稟向航空公司索償。

美國航空回應稱一向嚴肅面對歧視指控，正調查事件，歧視不符合公司價值觀，期望所有美國航空的乘客都有正向的體驗。

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