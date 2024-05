【全國新聞】美國八名非裔男子聲稱乘飛機遭歧視

【有線新聞】

八名非裔男子聲稱乘搭美國航空時,遭到白人空中服務員歧視,部分人入稟索償。美國航空說嚴肅面對一切指控,正調查事件。

有非裔人士拍攝片段,聲稱登上美國航空一班內陸機後突然被要求離開,多人站在機艙門口與職員理論。

眾人回到登機閘口,航空公司職員表示,一名男性白人空中服務員投訴乘客有體味,但職員沒有解釋為何只要求非裔人士離座,有受影響旅客認為涉及種族歧視。

事發在今年一月初,八名非裔男子登上美國航空一班由鳳凰城前往紐約市的客機,臨起飛時被要求離開機艙。雖然美國航空聲稱會為他們安排另一班機,但公司同日沒有其他前往紐約的班次,事件擾攘個多小時,八人最終重新登機。

其中三人日前控告美國航空歧視,入稟狀提到受影響乘客當中無人有體味,大家互不相識、亦非同坐,認為他們被要求離開的唯一原因就是種族,又說眾人再次登機時,面對同機乘客的異樣眼光,感到被侮辱和受創,因此入稟向航空公司索償。

美國航空回應稱一向嚴肅面對歧視指控,正調查事件,歧視不符合公司價值觀,期望所有美國航空的乘客都有正向的體驗。

