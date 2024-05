【科技新聞】GenAI峰會舊金山登場 共同探討AI最新科技與應用（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為期三天的GenAI峰會週三在舊金山(三藩市)登場,三天期間預計將有超過一萬人次的AI人工智能業內人士,共同探討AI最新科技與應用,會議有哪些焦點?

會後空翻的機器狗在GenAI峰會一亮相,立即吸引人潮圍觀,號稱是全球最大GenAI年會週三在舊金山藝術宮登場,現場擠得水洩不通,不難感受到AI有多熱。

這場峰會集結了AI各領域專家、業者、研發人員,以及投資者等,探討AI的最新科技與趨勢,以及AI在安全、醫療、機器人等方方面面的應用。

AI產業當紅炸子雞Nvidia,由加入公司三年的華裔Jim Fan博士擔任峰會主講人之一,談AI晶片和機器人的發展趨勢,他也分享了AI入門的訣竅。

Jim Fan說:「我想最重要的是實地操作,這是無法替代的,你需要練習,現在網上有很多資源,開放原始碼,以及很強的模型例如Llama,謝謝Meta將其開放原碼,你可以使用一些最好的OEMs在最簡單的電腦上。」

這場峰會由微軟贊助,並由灣區由華人主導的最大AI社群GPT.Dao主辦,今年邁入第二屆,人數和規模都成長迅速。

GPT.Dao 聯合創始人邢海良說:「因為我們認為AI將是一個比互聯網對社會改變更大,大十倍以上的技術革命,所以我們一定要積極的去擁抱AI。」

舊金山市長布里德擔任大會開幕主講人,去年她宣告舊金山為全球AI之都,一年來AI產業在舊金山發展更為蓬勃。

布里德說:「現在2024年,福布斯已正式宣布,(AI)前50大公司就有21家在舊金山,總共有223億元創投的投資,我們預計到2030年,會有超過1200萬平方呎的辦公室空間,是由AI社區所租賃的,我們將從舊金山改變全世界。」

在這場AI高峰會上,大家所最關心的議題是甚麼呢?

AI業內人士張世銘說:「(今天為什麼會過來?)現在這個AI不是一個現在非常流行的趨勢嗎?而且這個2024 AI的研討會,我們在網上看到了,所以想來看一下最新前沿的發展,看看這個行業的應用。」

還有來自中國的AI大V博主,特地從深圳飛來灣區參加峰會,並在現場拍攝視頻分享給粉絲。

中國AI博主馬鎮港說:「(為什麼會特別跑這一趟呢?)因為我們在國內從事人工智能產業,包括我們在國內做了人工智能社群,聚集了一幫AI的創業者,AI加電商、AI加教育等等各種應用,現在我們知道硅谷在人工智能的最前沿,所以希望這一次的這個AI大會,包括硅谷最前沿的這個人工智能,到底在國內有沒有一個新的、真正能夠落地應用的,這也是我來的目的。」

談到AI市場的趨勢,業內人士認為,現在的市場其實還非常小,就如同當年網路早期的撥號時代。

邢海良說:「可能還是在用撥號上網的,那個階段的互聯網,大家都很看好互聯網,但是真正近來在做事情,然後從中找到一個好的業務模式的人並不多,現在的AI也是這樣的階段,大家都非常看好,但是除了Nvidia在賺錢之外,其他人都在虧錢是吧,(所以要找到賺錢的模式還有一段時間?)對,要找到賺錢的模式需要時間,這是一個需要摸索的時間,另外技術成熟也需要一個過程。」

週三的峰會上也有部分有意願從事AI行業的人士,到參展廠商攤位詢問工作機會,也希望加入這場科技革命的行列。

