【科技新聞】GenAI峰會舊金山登場 共同探討AI最新科技與應用（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

為期三天的GenAI峰會週三在舊金山（三藩市）登場，三天期間預計將有超過一萬人次的AI人工智能業內人士，共同探討AI最新科技與應用，會議有哪些焦點？

會後空翻的機器狗在GenAI峰會一亮相，立即吸引人潮圍觀，號稱是全球最大GenAI年會週三在舊金山藝術宮登場，現場擠得水洩不通，不難感受到AI有多熱。

這場峰會集結了AI各領域專家、業者、研發人員，以及投資者等，探討AI的最新科技與趨勢，以及AI在安全、醫療、機器人等方方面面的應用。

AI產業當紅炸子雞Nvidia，由加入公司三年的華裔Jim Fan博士擔任峰會主講人之一，談AI晶片和機器人的發展趨勢，他也分享了AI入門的訣竅。

Jim Fan說：「我想最重要的是實地操作，這是無法替代的，你需要練習，現在網上有很多資源，開放原始碼，以及很強的模型例如Llama，謝謝Meta將其開放原碼，你可以使用一些最好的OEMs在最簡單的電腦上。」

這場峰會由微軟贊助，並由灣區由華人主導的最大AI社群GPT．Dao主辦，今年邁入第二屆，人數和規模都成長迅速。

GPT．Dao 聯合創始人邢海良說：「因為我們認為AI將是一個比互聯網對社會改變更大，大十倍以上的技術革命，所以我們一定要積極的去擁抱AI。」

舊金山市長布里德擔任大會開幕主講人，去年她宣告舊金山為全球AI之都，一年來AI產業在舊金山發展更為蓬勃。

布里德說：「現在2024年，福布斯已正式宣布，（AI）前50大公司就有21家在舊金山，總共有223億元創投的投資，我們預計到2030年，會有超過1200萬平方呎的辦公室空間，是由AI社區所租賃的，我們將從舊金山改變全世界。」

在這場AI高峰會上，大家所最關心的議題是甚麼呢？

AI業內人士張世銘說：「（今天為什麼會過來？）現在這個AI不是一個現在非常流行的趨勢嗎？而且這個2024 AI的研討會，我們在網上看到了，所以想來看一下最新前沿的發展，看看這個行業的應用。」

還有來自中國的AI大V博主，特地從深圳飛來灣區參加峰會，並在現場拍攝視頻分享給粉絲。

中國AI博主馬鎮港說：「（為什麼會特別跑這一趟呢？）因為我們在國內從事人工智能產業，包括我們在國內做了人工智能社群，聚集了一幫AI的創業者，AI加電商、AI加教育等等各種應用，現在我們知道硅谷在人工智能的最前沿，所以希望這一次的這個AI大會，包括硅谷最前沿的這個人工智能，到底在國內有沒有一個新的、真正能夠落地應用的，這也是我來的目的。」

談到AI市場的趨勢，業內人士認為，現在的市場其實還非常小，就如同當年網路早期的撥號時代。

邢海良說：「可能還是在用撥號上網的，那個階段的互聯網，大家都很看好互聯網，但是真正近來在做事情，然後從中找到一個好的業務模式的人並不多，現在的AI也是這樣的階段，大家都非常看好，但是除了Nvidia在賺錢之外，其他人都在虧錢是吧，（所以要找到賺錢的模式還有一段時間？）對，要找到賺錢的模式需要時間，這是一個需要摸索的時間，另外技術成熟也需要一個過程。」

週三的峰會上也有部分有意願從事AI行業的人士，到參展廠商攤位詢問工作機會，也希望加入這場科技革命的行列。

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