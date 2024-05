【全國新聞】德州達拉斯地區受龍捲風吹襲 至少24人死亡

【KTSF 周正鈞報導】

德州達拉斯地區因致命龍捲風吹襲,已經導致至少24人死亡,一個大型公立校區週二被迫關閉,並且在另一波猛烈風暴襲擊該地區後,有數十萬戶仍然停電。

暴雨如注,風聲呼嘯,美國中部地區再次成為猛烈破壞性風暴的目標。

暴雨和強風在週二較早時候襲擊了德州達拉斯地區,風速超過每小時80英里,一些地區還伴隨著大冰雹,對一些房屋和商業設施有重大的損害。

在過去週末,同一地區也遭受致命龍捲風同等程度的損害。

德州是受災最嚴重的地區之一,有幾宗死亡事件,許多生還者仍在面對其他難以承受的損失。

受災農場主Lisa Smith說:「我們失去了牛、豬,失去了一隻狗,我丈夫失去了他的馬。」

週二的新一波風暴,也在德州的初選日來襲,導致該縣三分之一以上的投票站陷入黑暗。

達拉斯縣法官Clay Jenkins說:「我簽署了緊急狀態令,因為我們有數十萬用戶停電。」

根據POWEROUTAGE.US的數據,超過75萬用戶停電,其中約一半在達拉斯縣。

消息指醫院和緊急應急服務等關鍵基礎設施,將會較住宅等建築優先恢復供電。

而德州、奧克拉荷馬州和路易斯安那州,部份地區的惡劣天氣持續到週二晚。

另外,從科羅拉多北部到北達科他州的高平原地區,將會在週三發生類似的風暴,約有900萬人受影響。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。