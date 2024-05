【加州新聞】加州最多人用的新生嬰兒名字是什麼（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

在加州最多人用的新生嬰兒名字是什麼?

舊金山(三藩市)紀事報報導,根據社會安全局在2023年人口登記的數據顯示,Noah及Olivia是是最多加州人為子女改的名字。

加州人愛用的其餘熱門名字,排第2至5男性名字包括Liam、Mateo、Sebastian及Santiago,排第2至5女性名字則是Mia、Camila、Emma及Isabella。

不過一個有趣的現象是,女性的名字排位,在過往十年一直保持穩定,2013年頭10位的名字,有7個在2023年仍榜上有名。

男性的名字則有大幅度的改變,2013年頭10位的名字,有9個已經不在名單中,唯獨Noah這個名,這十年來一直都係熱門名字。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。