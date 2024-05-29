【加州新聞】加州最多人用的新生嬰兒名字是什麼（視頻）

May 29, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

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【KTSF 周正鈞報導】

在加州最多人用的新生嬰兒名字是什麼？

舊金山（三藩市）紀事報報導，根據社會安全局在2023年人口登記的數據顯示，Noah及Olivia是是最多加州人為子女改的名字。

加州人愛用的其餘熱門名字，排第2至5男性名字包括Liam、Mateo、Sebastian及Santiago，排第2至5女性名字則是Mia、Camila、Emma及Isabella。

不過一個有趣的現象是，女性的名字排位，在過往十年一直保持穩定，2013年頭10位的名字，有7個在2023年仍榜上有名。

男性的名字則有大幅度的改變，2013年頭10位的名字，有9個已經不在名單中，唯獨Noah這個名，這十年來一直都係熱門名字。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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