【灣區新聞】民權律師李康儀出任舊金山市府受害人與證人權益辦公室主任（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選民在2022年表決通過成立受害人與證人權益辦公室，來協調市府在這方面提供的協助，這個部門在下個月投入服務，民權律師李康儀（Ivy Lee）獲得市長布里德委任，為這辦公室的首位主任。

李康儀曾是市議員金貞妍和余鼎昂的立法助理，和舊金山市立大學董事會委員，並是市長布里德在公共安全和受害人權益方面的政策顧問。

李康儀指出，市民要是成為罪案的受害人，目前並沒有一個地方可以取得一站式的服務，成立受害人與證人權益辦公室，可以讓受害人知道，他們被看見，並也是重要的。

李康儀說：「當你經歷嚴重罪案，很多時候你會有多方面的需要，但是不知道如何解決，比如說，因為不能工作而失去工資，或是因為不能夠回到安全的住家，而需要新的住所，或是要是需要搬離的話，孩子上學的問題怎麼辦，還有許多因為你是罪案受害人會面對的問題。」

舊金山市議員Catherine Stefani說：「D提案主要的一個部分是成立受害人與證人辦公室，這將是一站式的資源中心，服務任何在舊金山經歷罪案的人，不論他們對執法部門是否感到信任，那些不想和執法單位交涉的人，有一個安全的地方可以去，不論案情是否會導致有人被起訴或定罪，都能夠在這裡取得服務。」

布里德說：「在疫情期間和之後，我們經歷仇亞事件的高峰，很明顯的，我們的年長居民需要在文化上對他們有用的服務、和他們可以相信、溝通與合作的人。」

李康儀也藉機會要求市府各部門，在財政上給予新成立的辦公室足夠的資源，幫助有需要的人，特別是聯邦和州府在這方面的撥款經常被削減。

李康儀說：「我們需要市府和每一個部門站起來並投入款項，落實他們的承諾，他們需要幫助這個房間內外，現實上做事幫助他人的族群。」

新成立的受害人與證人權益辦公室將在下個月底開始投入服務。

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