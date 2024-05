【灣區新聞】民權律師李康儀出任舊金山市府受害人與證人權益辦公室主任（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選民在2022年表決通過成立受害人與證人權益辦公室,來協調市府在這方面提供的協助,這個部門在下個月投入服務,民權律師李康儀(Ivy Lee)獲得市長布里德委任,為這辦公室的首位主任。

李康儀曾是市議員金貞妍和余鼎昂的立法助理,和舊金山市立大學董事會委員,並是市長布里德在公共安全和受害人權益方面的政策顧問。

李康儀指出,市民要是成為罪案的受害人,目前並沒有一個地方可以取得一站式的服務,成立受害人與證人權益辦公室,可以讓受害人知道,他們被看見,並也是重要的。

李康儀說:「當你經歷嚴重罪案,很多時候你會有多方面的需要,但是不知道如何解決,比如說,因為不能工作而失去工資,或是因為不能夠回到安全的住家,而需要新的住所,或是要是需要搬離的話,孩子上學的問題怎麼辦,還有許多因為你是罪案受害人會面對的問題。」

舊金山市議員Catherine Stefani說:「D提案主要的一個部分是成立受害人與證人辦公室,這將是一站式的資源中心,服務任何在舊金山經歷罪案的人,不論他們對執法部門是否感到信任,那些不想和執法單位交涉的人,有一個安全的地方可以去,不論案情是否會導致有人被起訴或定罪,都能夠在這裡取得服務。」

布里德說:「在疫情期間和之後,我們經歷仇亞事件的高峰,很明顯的,我們的年長居民需要在文化上對他們有用的服務、和他們可以相信、溝通與合作的人。」

李康儀也藉機會要求市府各部門,在財政上給予新成立的辦公室足夠的資源,幫助有需要的人,特別是聯邦和州府在這方面的撥款經常被削減。

李康儀說:「我們需要市府和每一個部門站起來並投入款項,落實他們的承諾,他們需要幫助這個房間內外,現實上做事幫助他人的族群。」

新成立的受害人與證人權益辦公室將在下個月底開始投入服務。

