【加州新聞】加州執法當局今年以來檢獲約580萬芬太尼藥丸（視頻）

【KTSF】

加州州長紐森週二宣布,本年迄今,執法當局在全加州檢獲約580萬顆芬太尼藥丸,當中有些是在南加州邊境截獲,單在4月,加州國民警衛隊的緝毒小組便檢獲超過230萬顆芬太尼藥丸。

紐森近日推出opioids.ca.gov網站,為尋求預防上癮或戒毒的加州民眾提供一站式的網站資訊,當中也載有如何要求藥廠和毒販承擔毒任的資訊。

州政府已計劃購買可以拯救性命的Naloxone藥,價錢是標價的一半,除了可拯救更多生命外,也為納稅人省錢。

紐森希望透過全面的方案,去應對芬太尼和鴉片類藥物危機,當中包括採取更積極的方法預防民眾濫藥、向製藥公司問責、取締販毒活動,同時讓更多民眾知道服食芬太尼和鴉片類藥物的禍害。

去年,紐森調派更多國民警衛兵到邊境緝毒,2023年繳獲62,224磅芬太尼,較2021年上升1066%。

另外,紐森去年10月訪華期間,曾與中國國家主席習近平會面,要求中方加強堵截出口製造芬太尼的化學品。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。