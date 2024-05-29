【加州新聞】加州執法當局今年以來檢獲約580萬芬太尼藥丸（視頻）

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加州州長紐森週二宣布，本年迄今，執法當局在全加州檢獲約580萬顆芬太尼藥丸，當中有些是在南加州邊境截獲，單在4月，加州國民警衛隊的緝毒小組便檢獲超過230萬顆芬太尼藥丸。

紐森近日推出opioids.ca.gov網站，為尋求預防上癮或戒毒的加州民眾提供一站式的網站資訊，當中也載有如何要求藥廠和毒販承擔毒任的資訊。

州政府已計劃購買可以拯救性命的Naloxone藥，價錢是標價的一半，除了可拯救更多生命外，也為納稅人省錢。

紐森希望透過全面的方案，去應對芬太尼和鴉片類藥物危機，當中包括採取更積極的方法預防民眾濫藥、向製藥公司問責、取締販毒活動，同時讓更多民眾知道服食芬太尼和鴉片類藥物的禍害。

去年，紐森調派更多國民警衛兵到邊境緝毒，2023年繳獲62,224磅芬太尼，較2021年上升1066%。

另外，紐森去年10月訪華期間，曾與中國國家主席習近平會面，要求中方加強堵截出口製造芬太尼的化學品。

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