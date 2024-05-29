【全國新聞】麻省強姦犯潛逃16年後在灣區落網

May 29, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

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(US Marshals)

【KTSF 吳倩妤報導】

麻省一名強姦犯潛逃16年後，週二在灣區落網。

聯邦法警表示，被捕的通緝犯是Tuen Kit Lee，他於2005年在麻省波士頓市郊Quincy綁架及強姦一名年輕女子，07年審訊罪成，但他在判刑前潛逃，由於案中的證據之一是襲擊者有口氣，因此他被傳媒稱為有口氣強姦犯。

法警表示，今年初麻省州警探員發現，Lee可能身在東灣Contra Costa縣Danville市附近的Diablo，多個執法部門聯同Danville警方週二採取行動，截停Lee駕駛的車輛，將他拘捕，並通過指紋確認他的身份。

當局指，Lee被捕時，同行的女子與Lee在加州一起15年，但並不知道Lee的真實身份，當局將會引渡Lee回麻省。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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