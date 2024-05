【全國新聞】麻省強姦犯潛逃16年後在灣區落網

【KTSF 吳倩妤報導】

麻省一名強姦犯潛逃16年後,週二在灣區落網。

聯邦法警表示,被捕的通緝犯是Tuen Kit Lee,他於2005年在麻省波士頓市郊Quincy綁架及強姦一名年輕女子,07年審訊罪成,但他在判刑前潛逃,由於案中的證據之一是襲擊者有口氣,因此他被傳媒稱為有口氣強姦犯。

法警表示,今年初麻省州警探員發現,Lee可能身在東灣Contra Costa縣Danville市附近的Diablo,多個執法部門聯同Danville警方週二採取行動,截停Lee駕駛的車輛,將他拘捕,並通過指紋確認他的身份。

當局指,Lee被捕時,同行的女子與Lee在加州一起15年,但並不知道Lee的真實身份,當局將會引渡Lee回麻省。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。