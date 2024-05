【全國新聞】特朗普「掩口費刑事案」接近尾聲 控辯雙方結案陳詞（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的「掩口費刑事案」接近尾聲,週二控辯雙方結案陳詞。

特朗普的辯方律師團隊,由首席律師Todd Blanche代表首先發言,他花了大部份時間抨擊本案的關鍵證人、特朗普前私人律師Michael Cohen證詞的可靠性,將Cohen描繪為一個說謊者、作偽證的人,又說控方對特朗普的指控所提出的理據很弱,並沒有提出確實證據去證明。

檢控官Joshua Steinglass對陪審員說,特朗普賄賂小報出版商和前私人律師Michael Cohen,要求小報不要登載對特朗普不利的負面新聞,因而構成了非法影響2016年大選的選情。

預料控方將會爭辯說,特朗普偽造商業紀錄,試圖掩飾一些非法競選捐獻,來幫助特朗普勝出。

特朗普被控34項偽造商業紀錄,牽涉支付13萬元掩口費給成人電影女星Stormy Daniels,叫Daniels不要爆料關於她與特朗普之間的桃色關係,以免影響特朗普2016年大選的選情,特朗普否認全部控罪。

結案陳詞持續到晚上7點,之後陪審團會退庭商議,然後作出裁定。

