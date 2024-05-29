【全國新聞】特朗普「掩口費刑事案」接近尾聲 控辯雙方結案陳詞（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的「掩口費刑事案」接近尾聲，週二控辯雙方結案陳詞。

特朗普的辯方律師團隊，由首席律師Todd Blanche代表首先發言，他花了大部份時間抨擊本案的關鍵證人、特朗普前私人律師Michael Cohen證詞的可靠性，將Cohen描繪為一個說謊者、作偽證的人，又說控方對特朗普的指控所提出的理據很弱，並沒有提出確實證據去證明。

檢控官Joshua Steinglass對陪審員說，特朗普賄賂小報出版商和前私人律師Michael Cohen，要求小報不要登載對特朗普不利的負面新聞，因而構成了非法影響2016年大選的選情。

預料控方將會爭辯說，特朗普偽造商業紀錄，試圖掩飾一些非法競選捐獻，來幫助特朗普勝出。

特朗普被控34項偽造商業紀錄，牽涉支付13萬元掩口費給成人電影女星Stormy Daniels，叫Daniels不要爆料關於她與特朗普之間的桃色關係，以免影響特朗普2016年大選的選情，特朗普否認全部控罪。

結案陳詞持續到晚上7點，之後陪審團會退庭商議，然後作出裁定。

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