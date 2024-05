【財經新聞】美國樓價持續攀升 房屋銷售卻是30年來最疲弱（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在樓價持續攀升之際,房屋銷售是30年來最疲弱,原因何在呢?

如果在現時想買屋,可能會發現樓市相當嚴峻,因為房貸利率高企,以及樓價似乎有升無跌。

全國地產經紀協會的經濟專家指出,這個是非常獨特的情況,房屋銷售是30年來最疲弱,因為房屋庫存量不足,令買屋人士少了選擇,即是如果多了人競爭,買屋人士就要支付更高的樓價。

根據全國地產經紀協會,在4月份全國房屋銷售樓價中位數是407,600元,比一年前上升5.7%,這個價位是歷來最高。

根據Bankrate.com,房貸利率也上升,30年期固定按揭利率,現時平均是7.08厘。

不過好消息是,春天樓市淡靜,經濟專家預測,由於屋主渴望最終可以賣掉房屋,因此到了秋天和冬天,市面上可能出現更多的待售房屋。

