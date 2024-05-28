【財經新聞】美國樓價持續攀升 房屋銷售卻是30年來最疲弱（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

在樓價持續攀升之際，房屋銷售是30年來最疲弱，原因何在呢？

如果在現時想買屋，可能會發現樓市相當嚴峻，因為房貸利率高企，以及樓價似乎有升無跌。

全國地產經紀協會的經濟專家指出，這個是非常獨特的情況，房屋銷售是30年來最疲弱，因為房屋庫存量不足，令買屋人士少了選擇，即是如果多了人競爭，買屋人士就要支付更高的樓價。

根據全國地產經紀協會，在4月份全國房屋銷售樓價中位數是407,600元，比一年前上升5.7%，這個價位是歷來最高。

根據Bankrate.com，房貸利率也上升，30年期固定按揭利率，現時平均是7.08厘。

不過好消息是，春天樓市淡靜，經濟專家預測，由於屋主渴望最終可以賣掉房屋，因此到了秋天和冬天，市面上可能出現更多的待售房屋。

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