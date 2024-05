【灣區新聞】舊金山日落區今年1月至今發生超過28宗疑似祈福黨詐騙案（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)警方數據指出,從今年1月至目前,日落區發生超過28宗疑似祈福黨的詐騙案件發生,市府和社區組織24日就在日落區的安老自助處舉行防止詐騙工作坊。

代表日落區的市參事殷嘉立表示,今年在日落區發生28宗詐騙案,包括祈福黨在內,受害人之中,有19個女人和9個男人,其中12名受害人是亞裔。

安老自助處行政總監鍾月娟(Anni Chung)說:「有從20多歲到九十歲的受害者,一共損失了78萬。」

為了幫助民眾辨別這類詐騙案件,民選官員、社區領袖和警方聯合在舊金山日落區安老自助中心舉行詐騙認知與預防工作坊,舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)說,市內的祈福黨案件,原本已沉寂了一段時間,可是根據警方的資料,從去年到現在,證實有15宗祈福黨騙案。

謝安宜說:「我們已經起訴的人之中,有一人涉嫌與祈福黨騙案有關,我們用其他罪名起訴他,還會進一步調查那兩人。」

鍾月娟說:「除了騙走他們所有的錢,和他們的珠寶,他們的創傷,老人家會覺得很羞恥,很害怕,不敢見家人,不敢告訴家人,自己損失掉積蓄,嚴重的話長者不敢出門,對他們的健康又有損害。」

殷嘉立說:「但我想告訴人們不要感到羞恥,要告訴你的家人和報警,非常重要的是舉報罪行,我們對罪案了解越多,就能捉到罪犯並追究其責任。」

負責日落區治安的Taraval警察分局局長Brien Hoo表示,正在調查類似祈福黨,以及其他詐騙案。

