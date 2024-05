【灣區新聞】聖荷西花近3億應對無家可歸者問題 市議員要求進行審計

【KTSF 張擎鳳報導】

一份州府的審計報告顯示,南灣聖荷西花了近3億元來應對無家可歸者問題,因此兩名聖荷西市議員要求市政府亦進行一次審計,以便核實市府到底用了多少錢,幫助無家可歸者。

聖荷西第7區市議員Bien Doan,以及第10區市議員Arjun Batra,向網媒San Jose Spotlight表示,希望市政府對服務無家可歸者的項目進行一次審計,以便讓他們更清楚地了解這些項目將資金用在哪裡,並且防止經費被濫用,或重覆地用在一樣的服務。

這兩名市議員會提出要審計,是因為加州審計部4月發表的報告發現,聖荷西市政府無法確定用在支持無家可歸者項目上的所有支出,也無法充分衡量項目的有效性。

例如用於眾多臨時房屋項目和支援服務的資金,州政府撥款5千萬元,用於建造204套臨時預製房屋,州政府亦透過Project Homekey撥款1.25億元,用於臨時和永久房屋。

與此同時,該市也缺乏足夠的臨時或永久房屋,來滿足民眾的需求,審計人員建議市政府官員立即收集臨時房屋的數據,因為他們在審計時,發現該市並沒這些數據。

審計部的人員要求聖荷西市政府在9月之前,就如何解決無家可歸者問題制定一項簡明扼要的計劃,並開始公開報告開支數據。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。