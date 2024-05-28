【灣區新聞】聖荷西花近3億應對無家可歸者問題 市議員要求進行審計

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【KTSF 張擎鳳報導】

一份州府的審計報告顯示，南灣聖荷西花了近3億元來應對無家可歸者問題，因此兩名聖荷西市議員要求市政府亦進行一次審計，以便核實市府到底用了多少錢，幫助無家可歸者。

聖荷西第7區市議員Bien Doan，以及第10區市議員Arjun Batra，向網媒San Jose Spotlight表示，希望市政府對服務無家可歸者的項目進行一次審計，以便讓他們更清楚地了解這些項目將資金用在哪裡，並且防止經費被濫用，或重覆地用在一樣的服務。

這兩名市議員會提出要審計，是因為加州審計部4月發表的報告發現，聖荷西市政府無法確定用在支持無家可歸者項目上的所有支出，也無法充分衡量項目的有效性。

例如用於眾多臨時房屋項目和支援服務的資金，州政府撥款5千萬元，用於建造204套臨時預製房屋，州政府亦透過Project Homekey撥款1.25億元，用於臨時和永久房屋。

與此同時，該市也缺乏足夠的臨時或永久房屋，來滿足民眾的需求，審計人員建議市政府官員立即收集臨時房屋的數據，因為他們在審計時，發現該市並沒這些數據。

審計部的人員要求聖荷西市政府在9月之前，就如何解決無家可歸者問題制定一項簡明扼要的計劃，並開始公開報告開支數據。

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