【KTSF】

面對1億7千多萬元赤字,奧克蘭市長盛桃週四宣佈將調整預算,她承諾不會裁減警員。

奧克蘭目前正面臨結構性赤字,到今個財政年度在6月結束時,赤字預計將達到1.77億元。

市長盛桃提出預算方案,旨在解決赤字的同時,避免裁減警員、911調度員及市府員工。

新預算包括出售市府擁有的Coliseum體育館,預計將會帶來至少1.5億元,市府會通過稅收來增加財源,暫停招聘,以及削減一些非必要的外判服務。

