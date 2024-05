【全國新聞】今年亡兵紀念日估計近4400萬人將遠遊

【KTSF 張擎鳳報導】

下週一是亡兵紀念日,不少美國人週四便開始放假,專家預計這將是近20年來,最繁忙的亡兵紀念日長週末。

美國汽車協會(AAA)預測,這將是自2005年以來,最繁忙的亡兵紀念日長週末。

AAA估計近4400萬人將前往離家超過50英里的地方旅行。

AAA發言人Aixa Diaz說:「對大多數人來說,週四和週五是工作日,因此路上會有通勤者、上班族和出行的旅客。」

AAA建議民眾,預先計劃好出發時間,以便避開交通繁忙時段。

Diaz說:「提前完成所有事情,即前一天晚上將你的油箱加滿,不要等到出發當天早上帶上應急包,如果可能的話,前一天晚上整理好所需物品。盡量避免在最後一刻做事。」

政府官員也提醒那些準備享受假期的民眾,不要酒後駕駛。

Monroe縣政府官員Lindsay Tomidy說:「如果你感覺不同,並且認為你不應該開車,那麼你就不應該開車。」

對於搭飛機的旅客來說,聯邦航空管理局(FAA)預測,航空業界將迎來14年來最繁忙的亡兵紀念日長週末。

Diaz說:「記住民眾在長週末旅行時,通常不會像商務旅客那樣快速通過安檢,因此請記住這一點,並給自己預留額外的時間。」

今年交通擠塞的另一個潛在因素是惡劣天氣,即使那些在路途中避開惡劣天氣的人,在抵達時也可能會受到最近被風暴破壞所帶來的影響。

