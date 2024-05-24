【全國新聞】今年亡兵紀念日估計近4400萬人將遠遊

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【KTSF 張擎鳳報導】

下週一是亡兵紀念日，不少美國人週四便開始放假，專家預計這將是近20年來，最繁忙的亡兵紀念日長週末。

美國汽車協會（AAA）預測，這將是自2005年以來，最繁忙的亡兵紀念日長週末。

AAA估計近4400萬人將前往離家超過50英里的地方旅行。

AAA發言人Aixa Diaz說：「對大多數人來說，週四和週五是工作日，因此路上會有通勤者、上班族和出行的旅客。」

AAA建議民眾，預先計劃好出發時間，以便避開交通繁忙時段。

Diaz說：「提前完成所有事情，即前一天晚上將你的油箱加滿，不要等到出發當天早上帶上應急包，如果可能的話，前一天晚上整理好所需物品。盡量避免在最後一刻做事。」

政府官員也提醒那些準備享受假期的民眾，不要酒後駕駛。

Monroe縣政府官員Lindsay Tomidy說：「如果你感覺不同，並且認為你不應該開車，那麼你就不應該開車。」

對於搭飛機的旅客來說，聯邦航空管理局（FAA）預測，航空業界將迎來14年來最繁忙的亡兵紀念日長週末。

Diaz說：「記住民眾在長週末旅行時，通常不會像商務旅客那樣快速通過安檢，因此請記住這一點，並給自己預留額外的時間。」

今年交通擠塞的另一個潛在因素是惡劣天氣，即使那些在路途中避開惡劣天氣的人，在抵達時也可能會受到最近被風暴破壞所帶來的影響。

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