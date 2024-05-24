【老字號專題】舊金山華埠吳興記的故事（視頻）

May 24, 2024 新聞, 灣區新聞, 專題報導, 老字號, 華人社區

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

大家聽到『吳興記』這個名字會想起什麼？書籍、雜誌、演唱會還是百貨零食，今集老字號專題報導，我們講講吳興記的故事。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*