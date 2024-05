【老字號專題】舊金山華埠吳興記的故事（視頻）

【KTSF】

大家聽到『吳興記』這個名字會想起什麼?書籍、雜誌、演唱會還是百貨零食,今集老字號專題報導,我們講講吳興記的故事。

