【全國新聞】美國颶風季6月開始 料今年颶風數字創紀錄

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【KTSF 朱慧琪報導】

國家海洋暨大氣管理局（NOAA）預測，颶風季約於6月1日開始，而且將會極度活躍。

居住在東部和墨西哥灣沿岸的人要做好準備，國家海洋暨大氣管理局週四發布2024年大西洋颶風的預測，並創下歷史紀錄。

國家海洋暨大氣管理局局長Rick Spinrad說：「風暴、颶風和重大颶風數量預測，是有史以來NOAA發布的5月預測中最多。」

預測6月1日至11月30日之間，命名風暴有17至25個，其中8個至13個可能達到颶風級別，4至7個可能更會達到3級或以上的颶風，今年的颶風季，有85%的可能性高於正常水平。

海面溫度達到創紀錄的溫暖水平，專家預計，目前的El Nino聖嬰現象，將轉變為La Nina聖女現象，從而形成極有利於熱帶氣旋活動的動態，令風暴迅速增強。

國家氣象局總監Ken Graham說：「過去100年，每個登陸美國的五級風暴，是三日內形成的熱帶風暴，強大的風暴形成的很快。」

最近幾週，南方大部分地區，特別是墨西哥灣沿岸地區，因下暴雨形成澤國，專家警告說，熱帶風暴加上濕潤的土壤，可能構成了極端水浸威脅，甚至在內陸地區，甚至在風暴過後，水浸仍會持續。

專家稱，颶風的影響遠遠超越沿岸，無論住在哪裡，都要保持警惕，並做好準備。

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