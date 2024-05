【全國新聞】美國颶風季6月開始 料今年颶風數字創紀錄

【KTSF 朱慧琪報導】

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)預測,颶風季約於6月1日開始,而且將會極度活躍。

居住在東部和墨西哥灣沿岸的人要做好準備,國家海洋暨大氣管理局週四發布2024年大西洋颶風的預測,並創下歷史紀錄。

國家海洋暨大氣管理局局長Rick Spinrad說:「風暴、颶風和重大颶風數量預測,是有史以來NOAA發布的5月預測中最多。」

預測6月1日至11月30日之間,命名風暴有17至25個,其中8個至13個可能達到颶風級別,4至7個可能更會達到3級或以上的颶風,今年的颶風季,有85%的可能性高於正常水平。

海面溫度達到創紀錄的溫暖水平,專家預計,目前的El Nino聖嬰現象,將轉變為La Nina聖女現象,從而形成極有利於熱帶氣旋活動的動態,令風暴迅速增強。

國家氣象局總監Ken Graham說:「過去100年,每個登陸美國的五級風暴,是三日內形成的熱帶風暴,強大的風暴形成的很快。」

最近幾週,南方大部分地區,特別是墨西哥灣沿岸地區,因下暴雨形成澤國,專家警告說,熱帶風暴加上濕潤的土壤,可能構成了極端水浸威脅,甚至在內陸地區,甚至在風暴過後,水浸仍會持續。

專家稱,颶風的影響遠遠超越沿岸,無論住在哪裡,都要保持警惕,並做好準備。

