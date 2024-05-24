【全國新聞】亡兵紀念日長週末出遊人數料創新高 天氣將是變數

May 24, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(Pexels)

【KTSF 張擎鳳報導】

在這個亡兵紀念日長週末，出遊人數創歷史新高，美國汽車協會（AAA）估計，全國近4,400萬人將會出遊，但天氣會是個變數，預計美國中部和東部將出現嚴重風暴。

AAA預測，這個假日週末將有超過3800萬人駕車出遊，較去年同期增加了4%。

AAA公關經理Aixa Diaz說：「這是25年來駕車出遊人數最多和最繁忙的亡兵紀念日長週末。」

機場的航空旅客人數也激增，TSA交通安全管理局說，週四是美國機場有史以來第二個最繁忙的一天，經過篩檢的旅客人數將近290萬人，只有去年感恩節後的星期日有更多遊客人數。

Diaz說：「許多在疫情前沒有旅行的人，現在出遊，請記住，民眾在長週末旅行時，通常不會像商務旅客那樣快速地通過安檢，所以最好預留多點時間。」

亡兵紀念日長週末可能會受到惡劣天氣的影響，風暴將於週五席捲美國中部和東部地區，預計將持續到週末，可能會出現冰雹、破壞性強風，甚至龍捲風。

南部部分地區也將迎來極端高溫，氣溫可能會高達華氏一百度。

旅客要做好應對任何惡劣天氣，或人群擁擠的準備。

旅客Ari Garcia說：「TSA辦理安檢，或辦理登機手續的隊伍太長了，所以強烈推薦使用數碼身分證，這是一件輕而易舉的事，連預檢和快速安檢都擠滿了人。」

旅客Calvin Fisher說：「我已經習慣了，習慣了大排長龍，當你來機場的時候，當你在假期旅行時，有些事情可以預料到。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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