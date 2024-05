【全國新聞】亡兵紀念日長週末出遊人數料創新高 天氣將是變數

【KTSF 張擎鳳報導】

在這個亡兵紀念日長週末,出遊人數創歷史新高,美國汽車協會(AAA)估計,全國近4,400萬人將會出遊,但天氣會是個變數,預計美國中部和東部將出現嚴重風暴。

AAA預測,這個假日週末將有超過3800萬人駕車出遊,較去年同期增加了4%。

AAA公關經理Aixa Diaz說:「這是25年來駕車出遊人數最多和最繁忙的亡兵紀念日長週末。」

機場的航空旅客人數也激增,TSA交通安全管理局說,週四是美國機場有史以來第二個最繁忙的一天,經過篩檢的旅客人數將近290萬人,只有去年感恩節後的星期日有更多遊客人數。

Diaz說:「許多在疫情前沒有旅行的人,現在出遊,請記住,民眾在長週末旅行時,通常不會像商務旅客那樣快速地通過安檢,所以最好預留多點時間。」

亡兵紀念日長週末可能會受到惡劣天氣的影響,風暴將於週五席捲美國中部和東部地區,預計將持續到週末,可能會出現冰雹、破壞性強風,甚至龍捲風。

南部部分地區也將迎來極端高溫,氣溫可能會高達華氏一百度。

旅客要做好應對任何惡劣天氣,或人群擁擠的準備。

旅客Ari Garcia說:「TSA辦理安檢,或辦理登機手續的隊伍太長了,所以強烈推薦使用數碼身分證,這是一件輕而易舉的事,連預檢和快速安檢都擠滿了人。」

旅客Calvin Fisher說:「我已經習慣了,習慣了大排長龍,當你來機場的時候,當你在假期旅行時,有些事情可以預料到。」

