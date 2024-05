[KTSF】

南舊金山學校附近發生槍擊事件,警方逮捕了一名男子。

警方表示,週二下午2點40分左右,警方接報在Wright Court 2400號路段聽到有人開槍,附近的學校因為有開槍報告,和警方行動而一度封鎖校園。

警方逮捕37歲的Timothy Nhok,指他涉嫌故意開槍和危害兒童安全,警方在執行搜查令的時候,也在這名男子的家中發現兩把槍、子彈和非法毒品。

