【全國新聞】臨床實驗發現老鼠喝了含禽流感病毒的牛奶後生病和死亡

最新的臨床實驗發現,老鼠喝了含有禽流感病毒的牛奶後生病和死亡,研究人員也測試不同的消毒方法,是否可以完全清除牛奶裡面的病毒。

根據最新英格蘭醫學期刊的研究報告,研究人員觀察四隻患有禽流感的乳牛所生產的牛奶,生鮮奶存放在雪櫃五星期,保持雪櫃中的溫度,結果發現,雖然生鮮奶的禽流感病毒減少,不過仍然有存在的跡象。

用低溫、長時間煮鮮奶,叫低溫巴斯德殺菌法,可以將鮮奶中的病毒量減少到不可以偵測的含量。

用高溫、短暫地煮牛奶,這個方法叫快速巴斯德殺菌法,可以減少病毒量,但不可以完全毁滅病毒。

快速巴斯德殺菌法是美國最常用的牛奶消毒方法,商業用的消毒還會再加一個預熱步驟,令到病毒更難在牛奶中生存,而這項臨床實驗並沒有使用預熱的步驟。

