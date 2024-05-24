【全國新聞】臨床實驗發現老鼠喝了含禽流感病毒的牛奶後生病和死亡

May 24, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF】

最新的臨床實驗發現，老鼠喝了含有禽流感病毒的牛奶後生病和死亡，研究人員也測試不同的消毒方法，是否可以完全清除牛奶裡面的病毒。

根據最新英格蘭醫學期刊的研究報告，研究人員觀察四隻患有禽流感的乳牛所生產的牛奶，生鮮奶存放在雪櫃五星期，保持雪櫃中的溫度，結果發現，雖然生鮮奶的禽流感病毒減少，不過仍然有存在的跡象。

用低溫、長時間煮鮮奶，叫低溫巴斯德殺菌法，可以將鮮奶中的病毒量減少到不可以偵測的含量。

用高溫、短暫地煮牛奶，這個方法叫快速巴斯德殺菌法，可以減少病毒量，但不可以完全毁滅病毒。

快速巴斯德殺菌法是美國最常用的牛奶消毒方法，商業用的消毒還會再加一個預熱步驟，令到病毒更難在牛奶中生存，而這項臨床實驗並沒有使用預熱的步驟。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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