【加州新聞】加州運輸部採緊急措施 在公路下推放鋒利岩石阻止無家者紥營

面對日益嚴峻的無家可歸問題,加州運輸部(Caltrans)採取緊急應對措施,包括在公路下推放鋒利的岩石阻止無家者紥營。

位於州府Sacramento東部一個天橋底,Caltrans的工人用貨車運載岩石來此卸下,並將它們分佈在一個公路出口處,這是作為緊急修復斜坡的一部分,以阻止無家者在此紥營。

附近商戶表示,過去幾年營地帶來很多問題。

針灸診所老闆Jennifer Olson醫生說:「過去數年變得愈來愈差。」

Jennifer Olson醫生在對面街經營針灸診所,她說無家者營地出現後,其診所的窗戶多次被破壞,不但造成經濟損失,還流失客戶。

Jennifer Olson醫生說:「我有流失客戶,當我用木材封著窗戶時,外觀不好,不能很好地展示我的店。」

運輸部亦準備在N街夾30街的80號公路下面擺放一些鋒利的岩石,這裡可以見到,之前有人在此挖洞和生火。

去年,南加州洛杉磯縣10號州際公路天橋下的一場火災,導致這條主要公路封閉一星期維修,當地進入緊急狀態,經調查後發現起火原因是縱火。

運輸部的年度預算,目前包括每年花450萬美元在全州聘請30人,任無家可歸者營地協調員。

在Sacramento,關注無家者權益的律師Mark Merin說:「用鋒利的岩石來阻止無家可歸者紮營,只是排除無家者在公共地方的一種方法。」

Merin形容,運輸部這種營地解決方案不好。

Merin說:「這不是解決方法,只是將問題轉移別處。」

運輸部發聲明表示,這些岩石還有助於防止雜草生長並減少澆水。

