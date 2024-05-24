【加州新聞】加州運輸部採緊急措施 在公路下推放鋒利岩石阻止無家者紥營

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【KTSF 朱慧琪報導】

面對日益嚴峻的無家可歸問題，加州運輸部（Caltrans）採取緊急應對措施，包括在公路下推放鋒利的岩石阻止無家者紥營。

位於州府Sacramento東部一個天橋底，Caltrans的工人用貨車運載岩石來此卸下，並將它們分佈在一個公路出口處，這是作為緊急修復斜坡的一部分，以阻止無家者在此紥營。

附近商戶表示，過去幾年營地帶來很多問題。

針灸診所老闆Jennifer Olson醫生說：「過去數年變得愈來愈差。」

Jennifer Olson醫生在對面街經營針灸診所，她說無家者營地出現後，其診所的窗戶多次被破壞，不但造成經濟損失，還流失客戶。

Jennifer Olson醫生說：「我有流失客戶，當我用木材封著窗戶時，外觀不好，不能很好地展示我的店。」

運輸部亦準備在N街夾30街的80號公路下面擺放一些鋒利的岩石，這裡可以見到，之前有人在此挖洞和生火。

去年，南加州洛杉磯縣10號州際公路天橋下的一場火災，導致這條主要公路封閉一星期維修，當地進入緊急狀態，經調查後發現起火原因是縱火。

運輸部的年度預算，目前包括每年花450萬美元在全州聘請30人，任無家可歸者營地協調員。

在Sacramento，關注無家者權益的律師Mark Merin說：「用鋒利的岩石來阻止無家可歸者紮營，只是排除無家者在公共地方的一種方法。」

Merin形容，運輸部這種營地解決方案不好。

Merin說：「這不是解決方法，只是將問題轉移別處。」

運輸部發聲明表示，這些岩石還有助於防止雜草生長並減少澆水。

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