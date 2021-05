【KTSF】

加州州長紐森周二宣佈撥款破紀綠的120億元,在5年內解決無家可歸問題。

州長紐森計劃未來兩年先撥款90億元購買酒店、旅館等大型住宿建築物,幫超過6.5萬幾名無家可歸者找屋住,並為30萬人找長期住屋,搬離庇護中心,以及建4.6萬個新住屋單位。

紐森表示,這個計劃是之前Project Homekey的擴大延伸版,另外又計劃未來5年撥款37億元,為有需要的家庭支付屋租。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。