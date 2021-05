Fremont山佛寺控告市府宗教, 性別和種族歧視（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣佛利蒙山上一座佛寺控告市府宗教,性別和種族歧視。

從Misson Blvd左轉,Mill Creek Rd開了將近四英里的單線道,來到了隱居在山裡的1001佛寺,Temple of 1001 Buddhas,佛寺的主人從小來自越南的李妙蘭說,起源是2005年她做了一個夢。

李妙蘭說:「我做了一個夢,佛祖告訴我,有一個地有人要賣,到時候我去買,沒有人跟我搶,就是這個地方。」

到了2010年這塊地出售,李妙蘭便買下了這片29英畝的地,興建佛寺修行,沒想到卻是噩夢的開始。

民權律師Angela Alioto說:「我認為這是基於宗教、種族和性別,最嚴重的歧視之一,是我的法律職業生涯中,看見最令人髮指的歧視。」

李妙蘭買下這塊地後,就開始跟佛利蒙市府申請許可,將原本的穀倉要改建成佛堂,就不斷受到佛利蒙市府的阻饒,根據市府,有些建築物是未經許可或未計劃建造的,沒有防震結構,通風,照明,衛生設施和,保溫材料不足以及其他安全問題,但根據李妙蘭律師,她過去十年嘗試跟市府合作,投下了百萬元來改造。

原告律師Tal Finney說:「我的客戶從2011年到2014年就開始不斷申請許可,過去幾年付市府很多費用,但在許可方面,卻一直不斷受到阻撓,通常在這樣的土地使用案例中。」

律師說該物業上的建築物,包括經過重大翻新的寺廟舊車庫,以及經過翻新的打坐室,是典型的加州風格穀倉,「安全,合理,結構堅固」,並且通風良好。

2018年2月9日,5名警察身穿防彈背心,市政府官員和鎖匠以執行建築法規為由,進入了佛寺,還搜查了李妙蘭的私人房間。

李妙蘭說:「因為市府不想要佛寺在這座山,不想要亞裔在這座山,其中一位官員對我的客戶說,她應該穿什麼樣的衣服,應該在哪個房間拜佛。」

李妙蘭在記者會數度啜泣,身為佛教徒的她說,這是佛教徒必經的試煉。

李妙蘭說:「我想要一個地方能夠學習,甚麼是忍辱,如果我沒有這個經歷,我怎麼會了解忍辱是什麼。」

李妙蘭的民事訴訟律師Alioto於5月3日對Fremont提起訴訟,指控其侵犯了公民權利、違憲入侵、濫用權力等等,Alioto計劃在6月中提出聯邦訴訟。

針對訴訟,佛利蒙市府發聲明表示感到沮喪,因為該市為擁有灣區最大的亞洲人口之一而感到自豪,2017年10月市府接到投訴,針對佛寺所在未經許可的建築,經過持續數月的調查,確定該多座建築物是在未取得建築許可證的情況下建造的,並且違反了城市分區規則,發布了違規通知,並要求業主遵守佛利蒙的規定,安全是的該市最優先事項之一。

1001佛寺的代表律師將會在5月18日舉行公聽會,決定是否要拆掉所有建築。

