Fremont山佛寺控告市府宗教, 性別和種族歧視（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

東灣佛利蒙山上一座佛寺控告市府宗教，性別和種族歧視。

從Misson Blvd左轉，Mill Creek Rd開了將近四英里的單線道，來到了隱居在山裡的1001佛寺，Temple of 1001 Buddhas，佛寺的主人從小來自越南的李妙蘭說，起源是2005年她做了一個夢。

李妙蘭說：「我做了一個夢，佛祖告訴我，有一個地有人要賣，到時候我去買，沒有人跟我搶，就是這個地方。」

到了2010年這塊地出售，李妙蘭便買下了這片29英畝的地，興建佛寺修行，沒想到卻是噩夢的開始。

民權律師Angela Alioto說：「我認為這是基於宗教、種族和性別，最嚴重的歧視之一，是我的法律職業生涯中，看見最令人髮指的歧視。」

李妙蘭買下這塊地後，就開始跟佛利蒙市府申請許可，將原本的穀倉要改建成佛堂，就不斷受到佛利蒙市府的阻饒，根據市府，有些建築物是未經許可或未計劃建造的，沒有防震結構，通風，照明，衛生設施和，保溫材料不足以及其他安全問題，但根據李妙蘭律師，她過去十年嘗試跟市府合作，投下了百萬元來改造。

原告律師Tal Finney說：「我的客戶從2011年到2014年就開始不斷申請許可，過去幾年付市府很多費用，但在許可方面，卻一直不斷受到阻撓，通常在這樣的土地使用案例中。」

律師說該物業上的建築物，包括經過重大翻新的寺廟舊車庫，以及經過翻新的打坐室，是典型的加州風格穀倉，「安全，合理，結構堅固」，並且通風良好。

2018年2月9日，5名警察身穿防彈背心，市政府官員和鎖匠以執行建築法規為由，進入了佛寺，還搜查了李妙蘭的私人房間。

李妙蘭說：「因為市府不想要佛寺在這座山，不想要亞裔在這座山，其中一位官員對我的客戶說，她應該穿什麼樣的衣服，應該在哪個房間拜佛。」

李妙蘭在記者會數度啜泣，身為佛教徒的她說，這是佛教徒必經的試煉。

李妙蘭說：「我想要一個地方能夠學習，甚麼是忍辱，如果我沒有這個經歷，我怎麼會了解忍辱是什麼。」

李妙蘭的民事訴訟律師Alioto於5月3日對Fremont提起訴訟，指控其侵犯了公民權利、違憲入侵、濫用權力等等，Alioto計劃在6月中提出聯邦訴訟。

針對訴訟，佛利蒙市府發聲明表示感到沮喪，因為該市為擁有灣區最大的亞洲人口之一而感到自豪，2017年10月市府接到投訴，針對佛寺所在未經許可的建築，經過持續數月的調查，確定該多座建築物是在未取得建築許可證的情況下建造的，並且違反了城市分區規則，發布了違規通知，並要求業主遵守佛利蒙的規定，安全是的該市最優先事項之一。

1001佛寺的代表律師將會在5月18日舉行公聽會，決定是否要拆掉所有建築。

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