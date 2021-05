舊金山疑犯涉襲擊兩亞裔 將被加控仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)上月底連續兩日發生亞裔遇襲案,疑犯是同一個人,舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)表示.加控疑犯仇恨犯罪的罪名,另外上星期二涉嫌在Market街車站刺傷兩名華裔婦女的疑犯,上星期五拒絕出庭應訊,博徹思表示,被告拒絕出庭經常會發生。

54歲被告Patrick Thompson涉嫌上星期二下午在Market街夾四街,無緣無故用刀刺傷兩名正在等車的華裔婦女,舊金山地檢處控告Thompson多項嚴重控罪,包括蓄意謀殺、使用致命武器襲擊他人,以及兩項虐待老人罪,其中包括造成嚴重身體傷害、嚴重傷害長者身體等多項加重控罪,如果罪名成立,最高刑罰是終身監禁,Thompson周一在庭上否認控罪。

博徹思對兩名受害人作出承諾,會親自出馬檢控案中被告,Thompson原定上星期五首度出庭,可是他當日拒絕出庭,博徹思周一在中文傳媒記者會表示,被告拒絕出庭的事經常發生,地檢處表示,當天Thompson並沒有交代為何拒絕出庭。

博徹思說:「每天都會發生,任何案件有各種理由,有時候他們(被告)生病,有時候因為憂鬱,或在醫院裡,或者正在睡覺,並不出奇,可是在這萬眾矚目的案件,許多人會好奇他為何沒有出庭。」

Thompson周一出庭應訊,而受害人以及家屬也透過Zoom看到法庭聆訊。

另外,上月30號星期五,一名推著嬰兒車的亞裔男人在舊金山Mission Bay一間超市門外,突然被人從後揮拳襲擊,跌倒地上後,再被人用拳頭毆打,後來警方證實同一名疑犯26歲Sidney Hammond,原來之前一日在田德隆區毆打一名來自東灣Pleasanton的61歲亞裔男人,導致他倒地受傷。

博徹思表示,加控疑犯仇恨犯罪,並會要求法庭將兩宗傷人案結合處理。

博徹思說:「當警方呈上案件時,顯示相同模式,連續地發生,隨機並無緣無故地暴力襲擊亞裔受害人,另外,我們從灣區其他執法部門得知,相信被告也曾襲擊其他亞裔人士,我們不單控告他另一項傷人罪名,也加控仇恨犯罪,要求法庭將兩宗案件結合起來處理。」

兩年前在訪谷區被劫匪打至重傷昏迷的黃奕愛婆婆的案件,黃婆婆遇襲後,於去年年初離世,地檢官加控疑犯Kenote Gathron謀殺罪名,博徹思表示,案件已經進入初審階段,審訊會持續幾個星期。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。