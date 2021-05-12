舊金山疑犯涉襲擊兩亞裔 將被加控仇恨犯罪（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）上月底連續兩日發生亞裔遇襲案，疑犯是同一個人，舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）表示．加控疑犯仇恨犯罪的罪名，另外上星期二涉嫌在Market街車站刺傷兩名華裔婦女的疑犯，上星期五拒絕出庭應訊，博徹思表示，被告拒絕出庭經常會發生。

54歲被告Patrick Thompson涉嫌上星期二下午在Market街夾四街，無緣無故用刀刺傷兩名正在等車的華裔婦女，舊金山地檢處控告Thompson多項嚴重控罪，包括蓄意謀殺、使用致命武器襲擊他人，以及兩項虐待老人罪，其中包括造成嚴重身體傷害、嚴重傷害長者身體等多項加重控罪，如果罪名成立，最高刑罰是終身監禁，Thompson周一在庭上否認控罪。

博徹思對兩名受害人作出承諾，會親自出馬檢控案中被告，Thompson原定上星期五首度出庭，可是他當日拒絕出庭，博徹思周一在中文傳媒記者會表示，被告拒絕出庭的事經常發生，地檢處表示，當天Thompson並沒有交代為何拒絕出庭。

博徹思說:「每天都會發生，任何案件有各種理由，有時候他們（被告）生病，有時候因為憂鬱，或在醫院裡，或者正在睡覺，並不出奇，可是在這萬眾矚目的案件，許多人會好奇他為何沒有出庭。」

Thompson周一出庭應訊，而受害人以及家屬也透過Zoom看到法庭聆訊。

另外，上月30號星期五，一名推著嬰兒車的亞裔男人在舊金山Mission Bay一間超市門外，突然被人從後揮拳襲擊，跌倒地上後，再被人用拳頭毆打，後來警方證實同一名疑犯26歲Sidney Hammond，原來之前一日在田德隆區毆打一名來自東灣Pleasanton的61歲亞裔男人，導致他倒地受傷。

博徹思表示，加控疑犯仇恨犯罪，並會要求法庭將兩宗傷人案結合處理。

博徹思說:「當警方呈上案件時，顯示相同模式，連續地發生，隨機並無緣無故地暴力襲擊亞裔受害人，另外，我們從灣區其他執法部門得知，相信被告也曾襲擊其他亞裔人士，我們不單控告他另一項傷人罪名，也加控仇恨犯罪，要求法庭將兩宗案件結合起來處理。」

兩年前在訪谷區被劫匪打至重傷昏迷的黃奕愛婆婆的案件，黃婆婆遇襲後，於去年年初離世，地檢官加控疑犯Kenote Gathron謀殺罪名，博徹思表示，案件已經進入初審階段，審訊會持續幾個星期。

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