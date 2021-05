油管公司遭黑侵 觸發全美多地出現恐慌性加油人潮（視頻）

【KTSF】

全美最大的油管營運公司Colonial Pipeline遭到駭客攻擊的消息曝光後,全美多處地區的加油站出現恐慌性加油的人潮,導致這些加油站的燃油缺貨。

Colonial Pipeline遭網路攻擊,導致供應給美國東岸近一半燃料的網絡被迫暫時關閉,隨之而來的問題,就是在一些加油站看到長長的車隊等待加油。

該公司的油管長達5500英里,供應東岸地區約55%燃油的用量。

光是周一從佛羅里達州到維珍尼亞州的5個州,燃油需求一下子躍升40.1%。

Holtzman Oil主席Bill Holtzman說:「這現在是一個嚴重的問題。」

81歲的Bill Holtzman一輩子都在維珍尼亞州從事運輸汽油到加油站的工作,事件嚴重影響他們的燃油供應,其中在維州Fairfax的Colonial油品站已經見底。

根據AAA數據,過去一個星期全國平均油價每加侖上漲了7美分,來到每加侖2.98元的價位,是6年來最高的平均油價。

有專家指出,一些加油站的汽油銷量已經提高到平常的四倍,平均油價很快就會漲破3元。

汽油價格資訊服務分析師Tom Kloza說:「當每個人都在搶購,就像每個人都在搶著要過壞掉的旋轉門一樣,我們當前就是看到這現象,如同山火般地在蔓延。」

而正當全國逐步重開之際,除了駕車出行,航空業也期待能重拾昔日的空運流量,在亞特蘭大這個全球第二繁忙的機場,航空業者表示正在尋找更多的燃油供應,AA美國航空對於長途航線也需要中停加油,沒辦法一次加滿足夠的燃油。

對於此一現象,聯邦能源部長認為,這只是供給困難,並非汽油短缺。

聯邦能源部長Jennifer Granholm說:「因為沒有理由去囤積衛生紙,在疫情期間,同樣也不應該去囤積汽油。」

即使專家呼籲沒必要急著加油,白宮也堅稱當前沒有燃油短缺,但這些話仍無法阻止消費者出現恐慌性的加油潮,業內人士估計,近期全美將因此會有一千個加油站汽油缺貨,尤其在田納西州和喬治亞州。

