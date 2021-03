【KTSF】

舊金山(三藩市)Market街以南鄰近交通局總部的一個大型房屋項目,周四舉行動土儀式,當中包括96個專為前無家可歸者而設的永久房屋單位。

市長布里德說:「這個項目不只是協助無家可歸者找到永久居所,我們同時為他們提供其他服務,幫他們逆轉人生。」

這個大型項目位於Colton街53號,在Market街以南,Vanness大道及12街交界。

這96個專為無家可歸者而設的房屋單位,預計於2023年完工,不過這些單位只是這個大型項目的一部分,當中還包括499個市價房屋單位、公園、零售空間,以及水管工人工會的禮堂等。

這項工程早於去年6月動工,是疫情期間唯一開始的新項目,市府表示,這項工程同時亦創造了1,200個建築職位

