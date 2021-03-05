林書豪受訪稱希望更多人發聲譴責歧視行為

【KTSF 郭柟報導】

NBA華裔球星林書豪（Jeremy Lin）表示，曾在球場上遭受歧視，被人稱作「新冠病毒」，他日前接受本地新聞台KPIX專訪時表示，希望更多人站出來，發聲譴責歧視行為。

林書豪說：「在我立場，踩低他人對我無好處，我想做的是鼓舞有需要鼓舞的人，以提高關注度。」

林書豪表示，希望在一場球賽中，被人稱作「新冠病毒」的事件，目前在調查當中，他表示不想點名指出該名涉事球員。

另外他又提到，他是在展開籃球生涯，離開北加州這個生活圈子之後，開始面對種族歧視。

他表示，為哈佛大學打球賽時，曾被人多次用種族歧視字眼指罵，又叫他滾回中國。

林書豪又在他的Instagram社交網站上表示，他們已經厭倦被人話無遭受過種族歧視，也厭倦被人叫不要搞大件事。

勇士隊教練Steve Kerr讚揚林書豪的聲言，林書豪說對此感到慶幸。

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