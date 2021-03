林書豪受訪稱希望更多人發聲譴責歧視行為

【KTSF 郭柟報導】

NBA華裔球星林書豪(Jeremy Lin)表示,曾在球場上遭受歧視,被人稱作「新冠病毒」,他日前接受本地新聞台KPIX專訪時表示,希望更多人站出來,發聲譴責歧視行為。

林書豪說:「在我立場,踩低他人對我無好處,我想做的是鼓舞有需要鼓舞的人,以提高關注度。」

林書豪表示,希望在一場球賽中,被人稱作「新冠病毒」的事件,目前在調查當中,他表示不想點名指出該名涉事球員。

另外他又提到,他是在展開籃球生涯,離開北加州這個生活圈子之後,開始面對種族歧視。

他表示,為哈佛大學打球賽時,曾被人多次用種族歧視字眼指罵,又叫他滾回中國。

林書豪又在他的Instagram社交網站上表示,他們已經厭倦被人話無遭受過種族歧視,也厭倦被人叫不要搞大件事。

勇士隊教練Steve Kerr讚揚林書豪的聲言,林書豪說對此感到慶幸。

