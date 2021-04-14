灣區推區域行動計劃 望75%無家者3年內有住所（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

為了解決灣區無家可歸者危機，一項名為「區域行動計劃」（Regional Action Plan），希望在3年內，讓75%的無家可歸人士不再露宿街頭。

「區域行動計劃」是由非牟利組織All Home領軍，結合灣區九大縣的官員、商業領袖、住房專家及社會正義倡議人士，務求在2024年之前，讓灣區75％的無家可歸人士有住所。

加州眾議員邱信福說：「首先這是數十年來，有些城市堅持奮力拼搏，另一些則堅決不作為，大家都不願一起合作，事實上，擺脫障礙，全區域一起緊密合作，這是非常重要的時刻。」

「區域行動計劃」最初關注的對象重點是以種族平等為前提，對極低收入的居民，建議採用一種新的綜合方法來規劃和分配資源，同時提供臨時住房，來安置目前露宿街頭人士提供一系列靈活的永久住房選擇，包括租金補貼，以確保這些人居住穩定是長期性而非暫時，此外為無家可歸的高風險家庭，提供財政援助和法律服務等，預防無家可歸的措施，以期減少灣區無家可歸的人數。

「區域行動計劃」其中一個最大的挑戰就是資源分配，與會者說，資源通常與地方和縣轄區有特定聯繫，而這些資源無法跨區域共享。

無家可歸和缺乏可負擔房屋一直是灣區多年來緊迫問題，根據聯邦住房和城市發展部（HUD）的數據，2019年灣區九個縣有超過35,000名居民在露宿街頭，越來越多的低薪族付不起房租變成無家可歸，新冠疫情讓情況進一步惡化。

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