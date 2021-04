灣區推區域行動計劃 望75%無家者3年內有住所（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

為了解決灣區無家可歸者危機,一項名為「區域行動計劃」(Regional Action Plan),希望在3年內,讓75%的無家可歸人士不再露宿街頭。

「區域行動計劃」是由非牟利組織All Home領軍,結合灣區九大縣的官員、商業領袖、住房專家及社會正義倡議人士,務求在2024年之前,讓灣區75%的無家可歸人士有住所。

加州眾議員邱信福說:「首先這是數十年來,有些城市堅持奮力拼搏,另一些則堅決不作為,大家都不願一起合作,事實上,擺脫障礙,全區域一起緊密合作,這是非常重要的時刻。」

「區域行動計劃」最初關注的對象重點是以種族平等為前提,對極低收入的居民,建議採用一種新的綜合方法來規劃和分配資源,同時提供臨時住房,來安置目前露宿街頭人士提供一系列靈活的永久住房選擇,包括租金補貼,以確保這些人居住穩定是長期性而非暫時,此外為無家可歸的高風險家庭,提供財政援助和法律服務等,預防無家可歸的措施,以期減少灣區無家可歸的人數。

「區域行動計劃」其中一個最大的挑戰就是資源分配,與會者說,資源通常與地方和縣轄區有特定聯繫,而這些資源無法跨區域共享。

無家可歸和缺乏可負擔房屋一直是灣區多年來緊迫問題,根據聯邦住房和城市發展部(HUD)的數據,2019年灣區九個縣有超過35,000名居民在露宿街頭,越來越多的低薪族付不起房租變成無家可歸,新冠疫情讓情況進一步惡化。

