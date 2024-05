【KTSF】

舊金山(三藩市)Bayview灣景區週四下午發生槍擊案,初步消息指,警方有開槍,事件中有一人被槍傷。

舊金山警方下午接報,Bayview灣景區Jennings街夾Donner Ave發生槍擊案,案發地點位於一間名為Hong Kong Productions的公司門外。

初步消息指,一名男子持槍在該區域,警方有開槍,事件中有一人被槍傷,暫時未清楚他的傷勢,亦未清楚該名男子有否向警方開槍,警方仍在調查案件。

