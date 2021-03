舊金山非牟利組織助無家可歸者入住空置單位

【KTSF】

自疫情以來,舊金山(三藩市)的住宅空缺率增加,有非牟利組織展開了為無家可歸者搬進這些空置單位的計劃。

露宿者Donald Booth表示,這是他50年來第一次有屋住,他最近搬進了舊金山Nob Hill區一個一房單位,Booth是受惠於市府一項在去年7月試驗推行的彈性房屋補助計劃,為75名無家可歸者搬進市內空置的住宅單位。

推行計劃的非牟利機構Tipping Point Community負責聯絡一些住宅的業主,查詢有無空置單位,其中一名有參與計劃的業主Wayne Huey表示,至今幫了30至40人搬進空置單位,希望給無家可歸者一個機會。

這些新住客必須支付三成的屋租,其餘的由Tipping Point等的非牟利機構支付令到業主仍然可以收取市價房租。

這項計劃也更快為無家可歸者找到屋住,而且隨機在任何社區安置無家可歸者,主辦機構認為這是其中一個可取之處,因為除了提供選擇給無家可歸者選擇住哪一區,同時避免將所有無家可歸聚集在同一區的一間公寓,這些密集公寓通常有較嚴謹的條例,例如不准他們帶客人。

Donald Booth表示,他出獄之後一直很怕找不到屋住,如果沒有這類計劃,可能寧願返回坐監,因為至少監獄內有住宿和食物,他很感激有這個機會。

彈性房屋補助計劃會得到資助至2022年,市府之後會介入撥款,市長布里德計劃今年為200人搬進新屋,之後有擴大至2千1人。

