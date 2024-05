【財經新聞】Tesla股東挑戰馬斯克 籲否決560億美元薪酬方案

【有線新聞】

Tesla行政總裁馬斯克被股東挑戰,多名Tesla股東公開呼籲在股東會上,否決向馬斯克批出超過500億美元的薪酬方案,以及反對兩名與馬斯克關係密切的董事會成員連任。

汽車銷售放緩、股價越跌越多,電動車生產商Tesla的股東對於行政總裁馬斯克越見不滿,計劃合力推翻給予馬斯克高達560億美元,折合超過4300億港元的薪酬方案。

Tesla將於6月13日舉行股東會,包括紐約市審計長在內的股東,批評馬斯克管理不善,例如一人分身管理六家公司、質押大量Tesla股票,以及貸款資助其他個人名下公司等,令股東面臨不必要的風險,因此不應該獲得天價薪酬,呼籲其他股東合力否決馬斯克的薪酬方案。

股東亦點名兩名董事會成員,包括馬斯克弟弟及傳媒大亨梅鐸兒子,指他們與馬斯克關係密切,未能有效監督公司營運,因此反對連任。

馬斯克的薪酬方案早在2018年提出並獲股東同意,及至今年1月因被法院質疑審批程序而駁回。

Tesla隨即將方案再度提上股東會,強調目前已經達到2018年設下的股價和營運目標,因此馬斯克有資格獲得巨額薪酬。

