【全國新聞】特朗普掩口費案控方完成舉證 料下週結案陳詞

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【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控涉嫌偽造商業文件的「掩口費刑事案」，控方週一完成舉證，辯方律師就開始盤問證人，預料本案將於下星期結案陳詞。

特朗普的律師團隊週一傳召兩名證人作證，包括曾有意擔任Michael Cohen代表律師的Robert Costello。

Costello表示，Cohen曾告訴他，特朗普對13萬元掩口費不知情，Costello週一作證時，一度令法庭出現緊張氣氛。

法官對於Costello在庭上的態度曾經表示憤怒，也一度下令包括採訪的記者離開法庭，其後才容許他們返回法庭，繼續聽Costello恢復作證。

Costello週一並未完成作證，週二會繼續，預料特朗普的律師團隊將不會傳召更多證人作證。

至於本案關鍵證人Cohen，經過控辯雙方的盤問之後，他週一下午完成作證，特朗普的律師團隊聚焦於Cohen過往說謊和犯罪的紀錄，控方表示，Cohen的證詞可以由其他證人和金融紀錄引證得到，Cohen作證時承認從特朗普集團偷取數以萬計款項。

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