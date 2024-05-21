【全國新聞】特朗普掩口費案控方完成舉證 料下週結案陳詞

May 21, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

(Vecteezy.com)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控涉嫌偽造商業文件的「掩口費刑事案」，控方週一完成舉證，辯方律師就開始盤問證人，預料本案將於下星期結案陳詞。

特朗普的律師團隊週一傳召兩名證人作證，包括曾有意擔任Michael Cohen代表律師的Robert Costello。

Costello表示，Cohen曾告訴他，特朗普對13萬元掩口費不知情，Costello週一作證時，一度令法庭出現緊張氣氛。

法官對於Costello在庭上的態度曾經表示憤怒，也一度下令包括採訪的記者離開法庭，其後才容許他們返回法庭，繼續聽Costello恢復作證。

Costello週一並未完成作證，週二會繼續，預料特朗普的律師團隊將不會傳召更多證人作證。

至於本案關鍵證人Cohen，經過控辯雙方的盤問之後，他週一下午完成作證，特朗普的律師團隊聚焦於Cohen過往說謊和犯罪的紀錄，控方表示，Cohen的證詞可以由其他證人和金融紀錄引證得到，Cohen作證時承認從特朗普集團偷取數以萬計款項。

Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*