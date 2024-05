【全國新聞】特朗普掩口費案控方完成舉證 料下週結案陳詞

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控涉嫌偽造商業文件的「掩口費刑事案」,控方週一完成舉證,辯方律師就開始盤問證人,預料本案將於下星期結案陳詞。

特朗普的律師團隊週一傳召兩名證人作證,包括曾有意擔任Michael Cohen代表律師的Robert Costello。

Costello表示,Cohen曾告訴他,特朗普對13萬元掩口費不知情,Costello週一作證時,一度令法庭出現緊張氣氛。

法官對於Costello在庭上的態度曾經表示憤怒,也一度下令包括採訪的記者離開法庭,其後才容許他們返回法庭,繼續聽Costello恢復作證。

Costello週一並未完成作證,週二會繼續,預料特朗普的律師團隊將不會傳召更多證人作證。

至於本案關鍵證人Cohen,經過控辯雙方的盤問之後,他週一下午完成作證,特朗普的律師團隊聚焦於Cohen過往說謊和犯罪的紀錄,控方表示,Cohen的證詞可以由其他證人和金融紀錄引證得到,Cohen作證時承認從特朗普集團偷取數以萬計款項。

