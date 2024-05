【財經新聞】多名聯儲局官員認為需要更長時間維持高利率

【有線新聞】

多名聯儲局官員重申需要更長時間維持高利率,讓通脹逐步回落至目標水平,部分人更縮減今年減息次數的預測。

美國上月通脹回落,市場對減息預期再次升溫,但多名聯儲局官員對通脹前景維持審慎。副主席傑斐遜指,四月通脹數據令人鼓舞,但現在判斷通脹是否會長期持續回落,仍然言之過早,認為貨幣政策具有限制性,他拒絕透露是否今年開始減息。

聯儲局理事巴爾指,第一季的通脹數據令人失望。當局缺乏理據去減息,需要更多時間,讓限制性政策發揮作用。

今年在貨幣政策有投票權,克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特認為經濟及通脹走勢較預期強勁,今年減息三次的預測不再合適。

梅斯特說:「以現時經濟發展來看,我不認為減息三次仍然合適如果事實證明通脹停滯,不符合我的基本情境、甚至上升,不是我的基本情況,我們也有能力應對。要不將利率在現水平維持得更久,或者合適的情況下加息。」

另一位同樣有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克,預計今明兩年的通脹率下降速度較預期慢,維持今年第四季減息一次的預期。利率期貨則顯示,市場估計今年減息一至兩次,最快九月開始。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。