【KTSF 歐志洲報導】

中半島Daly City再有一家韓國超市進駐Serramonte商場,將開設一間大型的韓國超市,包括糕餅店、海鮮市場和高級餐廳。

以韓國釜山最大海鮮市場命名,Jagalchi大型超市將在Serramonte商場,之前是JC Penny的位置開設75,000平方英尺的商店。

Serramonte商場業主透露,Jagalchi將是灣區民眾可以享受正宗韓國料理、購買韓國進口貨品,和體驗韓國飲食文化的地方。

曾經在舊金山開米其林級餐廳的廚師Tony Yoo,也將在這裡開一間名為Pogu的餐館。

而現在在Sunnyvale和Fremont有實體店的糕餅店Basquia,也會在這裡開店。

Serremonte商場表示,Jagalchi預計將在接近今年底的時候開始營業。

