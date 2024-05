【灣區新聞】舊金山公共衛生局註冊護士通過工會發動罷工

【KTSF】

舊金山(三藩市)公共衛生局的註冊護士日前對工會罷工投下99.5%的贊成票,如果與市府下個月的勞資合約談判不順利的話,授權工會發動罷工。

舊金山總醫院、Laguna Honda醫院和市內各診所的護理人員,經過一週的投票後,週五開出99.5%的贊成票,授權工會若新合約談判不成,可以發動罷工。

舊金山公共衛生局註冊護士的合約將於6月30日到期,工會表示,仍在和市政府談判,尋求解決人手短缺和工作條件問題,但是雙方一直談判不果。

工會方面聲稱,不滿局方以招聘臨時制的兼職護士,來完成相當於291名全職註冊護士的工時,已提出證據顯示,有16,000次該休息卻沒休息的例證,和超過1,400份即使員工提出反對,說明工作條件不安全,但仍然被指派的工作。

工會指,這次壓倒性授權工會罷工的投票結果,代表工會在保障舊金山公立醫院及診所病人的醫療照顧品質上不會退縮。

而舊金山公共衛生局暫未對工會的投票結果作出回應。

